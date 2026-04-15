    • 15 de abril de 2026 - 15:58

    La entrevista entre un periodista y una hincha de Boca antes del partido que se hizo viral: el video

    Una entrevista a una hincha de Boca previa a un partido de Copa Libertadores se viralizó por un peculiar momento.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leé además

    El insólito episodio que ocurrió en Francia. Imagen creada por IA.

    Pararon a una mujer de 92 años por manejar a 228 km/h y su respuesta descolocó a los agentes de tránsito

    Por Redacción Diario de Cuyo
    una pareja gasto $451.400 en un restaurante de buenos aires y el ticket es viral

    Una pareja gastó $451.400 en un restaurante de Buenos Aires y el ticket es viral

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La viral entrevista a una hincha de Boca

    Durante la entrevista, la conversación dio un giro cuando el cronista intentó que la fanática —originaria de Lanús— siguiera la cuenta del medio en redes sociales. A pesar de la negativa inicial, el periodista aclaró en directo que no compartiría su cuenta personal de Instagram. La hincha respondió: “No me molesta si me lo pasás”, provocando la sorpresa y risas entre el equipo de producción y el estudio, que se oyó de fondo.

    El diálogo, que en principio se enfocó en el presente del equipo dirigido por Claudio Úbeda y la posible llegada de Paulo Dybala en el próximo mercado de pases, derivó en una interacción distendida al descubrir ambos su procedencia en la zona sur del Gran Buenos Aires. En ese contexto, la conexión entre ambos quedó marcada por comentarios en tono de broma.

    Con los bombos y platillos de los fanáticos boquenses que hacían “la previa” al match en las calles aledañas al estadio Alberto J. Armando, que vivió otra noche de Libertadores después de mucho tiempo, Luaces arremetió: “¿Sos periodista?, porque tenés buen análisis…”. La mujer respondió que estudiaba psicología, pero que era ferviente seguidora de Boca. “Nos tenés que seguir en AZZ, te paso el Instagram y tenés que suscribirte”, le recomendó el reportero. Ella accedió y fue por más: “Si me pasás el tuyo, no me molesta”.

    El video que se hizo viral

    Embed

    Nicolás Luaces trabaja en el canal AZZ y en el último tiempo se destacó por las entrevistas en los alrededores de las canchas. Además, condujo algunos programas en streaming y también en Radio La Red, donde también forma parte de la mesa de la programación. “¿Si hubo match? Dios lo permita, veremos. El destino dirá. El tiempo es sabio y pone las cosas en su lugar, veremos”, comentó en el programa radial Reporter 910 luego del video viral. “La pasamos bien con la gente, nos divertimos, es lindo estar ahí. Muy linda ella, un beso”, concluyó.

    En cuestión de horas, la cuenta de Instagram de la aficionada de Boca identificada como Daniela (@danielaiker_) pasó de ser privada a sumar más de 10.000 seguidores, luego de que la escena, en la que intercambiaron sus perfiles al aire, circulara de manera masiva en redes sociales. Entre los contenidos que comparte en su perfil público predomina el aliento a su equipo, con fotos luciendo los colores azul y oro y opiniones sobre el mercado de pases, además de postales de viajes a destinos como Punta Cana, Miami y varios lugares turísticos de Brasil. Además, se mostró durante la participación del Xeneize en el Mundial de Clubes.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    como hacer frutinovelas con ia y ser viral en tiktok e instagram

    Cómo hacer frutinovelas con IA y ser viral en TikTok e Instagram

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Tras la suspensión del puente turístico del 24 de mayo: cómo queda el calendario de feriados

    Calendario 2026: cuáles son los feriados de mayo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Beso.

    Día del Beso: por qué se conmemora cada 13 de abril

    Por Redacción Diario de Cuyo
    viral: su novio se quedo sin trabajo, le pidio dinero y su reaccion se viralizo

    Viral: su novio se quedó sin trabajo, le pidió dinero y su reacción se viralizó

    Por Redacción Diario de Cuyo