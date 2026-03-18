    • 18 de marzo de 2026 - 22:47

    Tini vs Emilia: el gesto de Antonela Roccuzzo que desató un nuevo escándalo

    La tensión entre Tini y Emilia sumó un nuevo capítulo tras un gesto de Antonela Roccuzzo en redes que fue interpretado como una toma de posición.

    Antonela Roccuzzo

    Antonela Roccuzzo

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La interna entre Tini vs Emilia volvió a escalar y sumó un capítulo inesperado con la aparición de Antonela Roccuzzo en la polémica. Todo se desató tras un movimiento en redes sociales que fue interpretado como un claro posicionamiento dentro del conflicto, generando una fuerte repercusión entre los seguidores de ambas artistas.

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    Tini vs Emilia: el gesto que encendió la polémica

    El foco del conflicto Tini vs Emilia se reavivó cuando Tini Stoessel dejó de seguir a Emilia Mernes en Instagram, un gesto que rápidamente fue replicado por Antonela Roccuzzo y otras figuras cercanas. Esta acción fue leída por los usuarios como una señal de apoyo hacia una de las partes.

    A la reacción también se sumó Valentina Cervantes, pareja del futbolista Enzo Fernández, lo que amplificó el impacto del episodio y fortaleció la idea de que la disputa ya trascendió lo artístico para involucrar a figuras del entorno cercano.

    Según trascendió, el conflicto entre las cantantes no es nuevo, pero habría escalado en los últimos meses por cuestiones profesionales, como el supuesto traspaso de bailarines y miembros del staff, lo que habría generado tensiones internas.

    Tini vs Emilia: rumores, bandos y silencio

    En medio de la polémica Tini vs Emilia, también aparecieron otros nombres del ambiente artístico, como María Becerra, quien previamente habría tomado distancia. Esto alimentó versiones sobre una división de “bandos” dentro del círculo cercano a las artistas.

    El gesto de Antonela fue interpretado como un respaldo explícito hacia Tini, lo que terminó de instalar el tema en la agenda mediática. Sin embargo, hasta el momento, ninguna de las protagonistas realizó declaraciones públicas.

    Mientras tanto, en redes sociales el conflicto sigue creciendo y cada movimiento es analizado al detalle, en una disputa que ya superó lo personal y se convirtió en uno de los temas más comentados del espectáculo argentino.

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