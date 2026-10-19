    • 19 de octubre de 2026 - 09:44

    Viral: pidió en un grupo de diseñadores que le pusieran pelo, pero los comentarios se salieron de control

    Las respuestas de los integrantes terminaron convirtiendo la publicación en un festival viral de memes y ocurrencias.

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    Por Sofía Hache

    Un usuario llamado Nicolás publicó una foto suya en un grupo de Facebook dedicado a la edición de imágenes y realizó un sencillo pedido: que le agregaran pelo. Sin embargo, las respuestas de los integrantes terminaron convirtiendo la publicación en un festival viral de memes y ocurrencias.

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    Todo comenzó cuando Nicolás compartió una imagen en la que se lo ve completamente pelado y escribió: "Me pueden poner Pelo", con la esperanza de recibir alguna propuesta para cambiar su apariencia.

    Pero lo que parecía un pedido habitual para los diseñadores gráficos tomó un rumbo inesperado. En lugar de limitarse a mostrarle algunos estilos de cabello, los usuarios comenzaron a compartir montajes de todo tipo, con resultados cada vez más insólitos.

    Entre las ediciones aparecieron peinados extravagantes, looks imposibles y hasta una versión del joven con el característico cabello de Goku, el popular personaje de Dragon Ball.

    Las respuestas al pedido viral

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