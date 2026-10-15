Qué es la "regla del 1%" para hacer ejercicio sin sufrir ni abandonar

Inscribirse en el gimnasio el lunes con la promesa de entrenar dos horas diarias de forma intensa suele terminar en abandono antes de terminar el mes. El dolor muscular extremo y la falta de tiempo destruyen la motivación inicial. Para romper este ciclo de entusiasmo y abandono, entrenadores y psicólogos del deporte aplican el concepto de mejora marginal o "regla del 1%", un método centrado en la constancia por sobre la intensidad desmedida.
La neurociencia contra la resistencia al cambio
El cerebro humano está diseñado para ahorrar energía y rechaza las transformaciones drásticas en la rutina cotidiana. Intentar pasar del sedentarismo absoluto a rutinas extenuantes activa las alarmas de estrés. La regla del 1% propone hacer un esfuerzo tan pequeño que el cerebro no pueda presentar resistencia, buscando mejorar un ápice cada día en lugar de querer cambiar todo de golpe.
Cómo poner en marcha el método paso a paso
-
Empezá con 5 minutos: si salir a correr te abruma, proponete caminar o trotar suave solo 5 minutos al día. El objetivo no es quemar calorías, sino fijar la identidad del hábito.
-
Incremento imperceptible: sumá un 1% de esfuerzo cada semana (un minuto más de caminata, una repetición extra o un kilo más de peso).
-
Priorizá la asistencia: es preferible ir al gimnasio 15 minutos que no ir. Mantener la cadena de días activos es lo que genera la automatización en el cerebro.
Al cabo de un año de pequeñas mejoras diarias acumuladas, el progreso total no es del 365%, sino exponencialmente mayor gracias al interés compuesto de los hábitos positivos.