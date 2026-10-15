Qué es la "regla del 1%" para hacer ejercicio sin sufrir ni abandonar

Una estrategia de neurociencia elimina la pereza y la frustración construyendo hábitos deportivos sostenibles en el tiempo.

Inscribirse en el gimnasio el lunes con la promesa de entrenar dos horas diarias de forma intensa suele terminar en abandono antes de terminar el mes. El dolor muscular extremo y la falta de tiempo destruyen la motivación inicial. Para romper este ciclo de entusiasmo y abandono, entrenadores y psicólogos del deporte aplican el concepto de mejora marginal o "regla del 1%", un método centrado en la constancia por sobre la intensidad desmedida.

La neurociencia contra la resistencia al cambio El cerebro humano está diseñado para ahorrar energía y rechaza las transformaciones drásticas en la rutina cotidiana. Intentar pasar del sedentarismo absoluto a rutinas extenuantes activa las alarmas de estrés. La regla del 1% propone hacer un esfuerzo tan pequeño que el cerebro no pueda presentar resistencia, buscando mejorar un ápice cada día en lugar de querer cambiar todo de golpe.