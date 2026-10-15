    • 15 de octubre de 2026 - 19:34

    Por qué recomiendan llevar siempre un broche de ropa en la valija al ir a un hotel

    Un pequeño accesorio de plástico o madera resuelve uno de los inconvenientes más molestos al momento de intentar descansar en una habitación ajena.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Al momento de armar el equipaje para unas vacaciones o viaje de trabajo, la atención suele centrarse en la ropa, el calzado y los cargadores electrónicos. Sin embargo, los viajeros frecuentes y empleados de la industria hotelera guardan en su kit de viaje un elemento insólito pero infalible: un simple broche para tender la ropa. Este objeto tan cotidiano es la solución definitiva para lograr la oscuridad total en la habitación.

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    El problema recurrente de las cortinas del hotel

    Las habitaciones de hotel suelen contar con cortinas pesadas de tipo "blackout" pensadas para bloquear la luz exterior. No obstante, por el uso y el desgaste de los rieles, es muy común que las dos hojas no cierren de forma hermética, dejando una rendija central por la que se filtra el resplandor de la calle o los primeros rayos del sol matutino, interrumpiendo el descanso de quienes necesitan dormir a oscuras.

    Cómo usar el broche para un descanso perfecto

    • Sujeción central: simplemente uní los dos bordes internos de las cortinas blackout en el medio y colocá el broche abrochando ambas telas.

    • Cierre hermético: el broche mantendrá las solapas juntas durante toda la noche, impidiendo que el viento de un aire acondicionado o el peso de la tela las vuelva a separar.

    • Usos secundarios: también sirve para colgar prendas húmedas en el baño, mantener cerradas bolsas de snacks o sujetar documentos de viaje.

    Un accesorio que no ocupa espacio en la valija, no pesa nada y garantiza que una cortina defectuosa no arruine tus horas de sueño reparador.

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