Por qué recomiendan llevar siempre un broche de ropa en la valija al ir a un hotel

Un pequeño accesorio de plástico o madera resuelve uno de los inconvenientes más molestos al momento de intentar descansar en una habitación ajena.

Al momento de armar el equipaje para unas vacaciones o viaje de trabajo, la atención suele centrarse en la ropa, el calzado y los cargadores electrónicos. Sin embargo, los viajeros frecuentes y empleados de la industria hotelera guardan en su kit de viaje un elemento insólito pero infalible: un simple broche para tender la ropa. Este objeto tan cotidiano es la solución definitiva para lograr la oscuridad total en la habitación.

El problema recurrente de las cortinas del hotel Las habitaciones de hotel suelen contar con cortinas pesadas de tipo "blackout" pensadas para bloquear la luz exterior. No obstante, por el uso y el desgaste de los rieles, es muy común que las dos hojas no cierren de forma hermética, dejando una rendija central por la que se filtra el resplandor de la calle o los primeros rayos del sol matutino, interrumpiendo el descanso de quienes necesitan dormir a oscuras.