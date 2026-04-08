    • 8 de abril de 2026 - 15:52

    Viral: transfirió dinero por error, quiso recuperarlo y la respuesta que recibió la impactó

    El intercambio generó debate en redes sociales sobre la confianza en las billeteras virtuales y cómo actuar ante este tipo de situaciones inesperadas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un simple error en una transferencia puede convertirse en una situación angustiante. Eso fue lo que le ocurrió a una persona que, tras enviar dinero por equivocación a una cuenta de Nequi, una billetera digital muy famosa en Colombia, intentó recuperarlo al contactar al destinatario. La conversación, que se viralizó en redes, generó todo tipo de reacciones.

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    Tal como se observa en la captura de pantalla que compartió Laly —la joven que cometió el error— en sus redes sociales, ella misma se contactó de inmediato para explicarle la situación a la persona a la que le había transferido el dinero.

    “Mirá es que envié por error un dinero a tu cuenta de Nequi. Ya me comuniqué con Nequi y efectivamente llegó a tu cuenta”, escribió, al solicitar de forma amable la devolución. El monto en cuestión era de 200.000 pesos colombianos (alrededor de 54 dólares).

    Del otro lado, la persona que recibió el dinero respondió con preguntas breves: primero consultó cuánto era el monto y luego confirmó si debía devolverlo al mismo número.

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    Se equivocó en una transferencia y la respuesta que recibió se volvió viral. (Foto: X/@lalyalarcon1)

    Se equivocó en una transferencia y la respuesta que recibió se volvió viral. (Foto: X/@lalyalarcon1)

    Sin embargo, lo que más sorprendió fue su reacción posterior, la joven que había recibido el monto, le preguntó su nombre, para corroborar que los datos fuesen los correctos. A lo que Laly los confirmó y pocos segundos después recibió el comprobante de la devolución.

    Hay gente bruta como yo y hay gente honesta como ella”, escribió la joven que se había confundido en su cuenta de X, al destacar la amabilidad de la otra persona.

    Un problema cada vez más común

    Las transferencias digitales facilitaron las operaciones diarias, pero también aumentaron los errores humanos. Ingresar mal un número o seleccionar un contacto equivocado puede derivar en situaciones como esta, donde recuperar el dinero depende en gran parte de la buena voluntad del receptor.

    Qué hacer si transferís dinero por error

    • Contactar de inmediato a la persona que lo recibió.
    • Comunicarse con la billetera virtual o banco para dejar constancia.
    • Evitar demoras, ya que el tiempo puede ser clave para recuperar el dinero.

    La importancia de verificar antes de enviar

    Este tipo de casos sirve como recordatorio: antes de confirmar una transferencia, es fundamental revisar cuidadosamente los datos del destinatario. Un pequeño descuido puede generar un gran problema.

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