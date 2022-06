En redes sociales, los temas relacionados con animales se hacen virales de forma instantánea. Este fue el caso de Baby Girl, una perrita que fue abandonada por su dueña, junto a una mochila que contenía sus juguetes preferidos y comida, además de una nota. A partir del momento de su rescate, la razón por la que su dueña la dejó se viralizó en Facebook, y generó múltiples reacciones

Hace algunos días Kylie Rose Engelhardt, salió de su casa, en Green Bay, Wisconsin, Estados Unidos y vio a una perrita que se encontraba atada a una boca de incendio, justo al lado de su domicilio. La mujer se acercó, y se quedó con ella, esperando a que su dueño vuelva a buscarla, pero luego de una hora de espera nadie apareció.

Cabe destacar que, al lado del can, había una mochila que Kylie abrió, con el fin de encontrar algún dato de la mascota, o de sus dueños, pero la sorpresa fue mayor, cuando descubrió que dentro del bolso había comida, golosinas, juguetes y una nota.

La carta que estaba dentro de la mochila era breve, solo decía: “Hice lo mejor que pude. Confía en mí, también me rompe el corazón”. Luego de leerla, Engelhardt avisó a la Sociedad Protectora de Animales de Wisconsin, para que se encargaran del cuidado de la perra que, gracias a las pertenencias, encontradas en la mochila, fue identificada como Baby Girl.

Luego de eso, Baby fue llevada a un veterinario, para realizarle los chequeos necesarios y corroborar su estado de salud. Luego de un examen pormenorizado, le detectaron una enfermedad en la sangre, conocida como diabetes mellits, o diabetes canina.

El tratamiento que requiere esta enfermedad es de alto costo diario, debido a que se debe realizar un control constante de los niveles de glucosa, una dieta restringida, además de suministrarle al animal inyecciones de insulina. Según explicó el veterinario, los medicamentos "cuestan unos cientos de dólares al mes". Luego del diagnóstico, las personas que rescataron a Baby Girl concluyeron que esa era la razón por la que había sido abandonada por sus dueños.

La versión de su dueña

Los representantes de la sociedad protectora de animales explicaron que la mujer que dejó en la vía pública a la perrita se comunicó con ellos, y les confesó que no podía hacerse cargo del tratamiento de Baby porque, entre otras cosas, estaba sometiéndose a sesiones de quimioterapia, y no tenía con quien dejarla, tampoco tenía un hogar para que su mascota se quede mientras ella no estaba. Por todo esto, la entidad optó por emitir un comunicado tras viralizarse la historia.

“En primer lugar, lamentamos mucho que haya tenido que separarse de su mejor amiga. Es evidente cuánto la amaba y podemos ver que hizo lo mejor que pudo mientras luchaba con sus propias complicaciones médicas y desafíos de la vida”, expresaba el comunicado. En el mismo, además, confirmaron que Baby Girl fue dejada en un barrio muy transitado, en el que su dueña sabía que sería hallada rápido. Además, subrayaron que la mujer tuvo en consideración que la correa no le permita ir hacia la calle, donde podría ser atropellada.

Para finalizar, en los últimos días se supo que Baby Girl fue adoptada por una familia que cuenta con las posibilidades económicas solventar sus gastos médicos. La Sociedad Protectora de Animales de Wisconsin debió hacer el anuncio mediante un nuevo comunicado, tras recibir múltiples peticiones de adopción para la perrita.