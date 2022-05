Lo que tenía que ser el tradicional acto por el 25 de Mayo, terminó en una horrorosa escena protagonizada por los alumnos de una escuela de La Caldera, provincia de Salta en el que una gallina fue descuartizada.

Durante la conmemoración se puso en marcha un “juego” en donde dos equipos debían competir para atrapar al animal. El equipo que primero lo logre sería el ganador.

Los jóvenes se dividieron en dos grupos y formaron un pasillo. Una alumna soltó la gallina y, en medio de pisadas, manotazos, tironeos y corridas, el animal terminó muerto. Según informaron medios locales, inmediatamente después del hecho, el director de la institución dio por terminado el acto.

“A la gallina se la enterró como corresponde”

A raíz de la repercusión que tuvieron las imágenes, una profesora habló con el medio local Aries y señaló que el juego formaba parte de una serie de actividades recreativas culturales que se realizaron por la Semana de Mayo y que fueron “muy lindos”. “Pillar a la gallinita era una recreación del gauchaje de la época. No había premio, no hubo saña. No se planificó el uso de la fuerza desmedida”, dijo.

La docente agregó que fue una situación muy fea. “Estamos mal, no fue divertido ni gracioso, pero a la gallina no se la tiró a la basura, se la enterró como corresponde”.

Alumnos descuartizaron una gallina en un juego,el aberrante hecho ocurrió en el patio de la escuela 5045 de La Caldera,en Salta. dónde se realizaba el acto previo a la conmemoración de la Revolución de Mayo. @A24COM @todonoticias @lanacionmas @CronicaTV pic.twitter.com/uuKsLXxdBw — Gabriel (@gabriel091020) May 25, 2022

La explicación de las autoridades del Ministerio de Educación

A través de un comunicado informaron que los alumnos y ciudadanos de La Caldera realizaran una “jornada de concientización y respeto animal junto a proteccionistas”.

“Lo de la gallina ocurrió, pero no la descuartizaron, de igual manera todos estamos de acuerdo que eso está mal”, agregaron.

Con respecto al juego, explicaron que “sucedió dentro de una jornada sobre la Semana de Mayo donde había comida y vestimenta de la época, y también juegos. Siempre, en esos casos, se disfraza alguien de gallina y lo corren.”

Y para finalizar detallaron que “lamentablemente en esta oportunidad intentaron desarrollar el juego con un animal real, lo cual terminó de la peor manera posible. En este caso, como la escuela está en un contexto rural, llevaron una gallina y pasó lo que pasó. El Ministerio ya tomó cartas en el asunto y se realizará esta jornada para concientizar a los alumnos y docentes sobre el tema”.