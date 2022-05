Cualquier evento que tenga animales implicados resulta enternecedor y atractivo para las masas. Numerosos vídeos de TikTok han triunfado gracias a estos seres vivos, que han llegado a arrancar las carcajadas de los usuarios. El último tiene que ver con un pequeño mono, que ha sido bautizado por sus dueños.

La divertida anécdota ocurrió en México, cuando Baloo, un pequeño mono, ha disfrutado incluso de una fiesta tras el rito religioso del bautismo. En el vídeo aparece el animal ataviado con un vestido propio de la ocasión, en brazos de una de las asistentes y mostrando el momento en el que le echan la supuesta agua bendita.

El evento no solo contó con el proceso sacramental. El mono también tuvo su fiesta, en la que no faltó detalle. Numerosos globos, pasteles de diferentes tipos, murales de decoración e incluso bolsas de chucherías formaban la celebración posterior.

Usuarios encantados con Baloo

La usuaria que compartió el metraje en TikTok, identificada como @mimi971320 lo describió de la siguiente manera: “POV: fuimos al bautizo de un chango”, cuya cinta se encuentra cerca de las 100 mil reproducciones, con cientos de comentarios hilarantes.

“Yo cuando bautizaron a mi sobrino”, “creo que es herejía, pero me encanta”, “un día normal en México”, “así fue el de mi hermano”, “me imaginé una cosa, totalmente, distinta. El Internet me arruinó”, “¿se puede tener de mascotas (los monos)?”, “están bien raros los bautizos en San Pedro”, “órale, no era leyenda urbana. Cuántas veces escuché: ‘vamos a bautizar a tu changuito’”, “se parece a un primo que tengo”.