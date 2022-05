No es la primera vez que se ha hecho viral un desagradable reclamo. En esta oportunidad le tocó a una de las golosinas más ricas que produce el país. Una tiktoker subió un video donde se puede observar claramente cómo el chocolate que compro “viene con sorpresa”.

La usuaria @pieldevelez quedó sumamente indignada al observar lo que venía dentro de un bocadito hecho con chocolate blanco, negro y manteca de maní. Asegura que “nos re cag…”, ya que el dulce venía con enormes y gordos gusanos blancos dentro.

El producto de la empresa Feltfort, no lucía en mal estado. A primera vista se asemejaba a un chocolate común y corriente. Lamentablemente su interior contenía algo sumamente asqueroso. Al respecto la usuaria aseguró haber presentado la denuncia correspondiente a la fábrica.

“Estamos en eso, espero Felfort nos de bola”, le contestó @pieldevelez a una usuaria que se mostró preocupada. Quien le aconsejó además que “reclamales, para que te manden una caja entera.”

Por su parte, otros tiktokers comentaron que no debe ser un fallo de la empresa sino de los vendedores que no mantienen la golosina en buen estado. Quizás los colocan en temperaturas que no corresponden, ocasionando que se echen a perder.

Sin embargo no todo es malo. Los chistes, como siempre, no pueden faltar. Varios usuarios aprovecharon para ponerle un poco de humor a la situación. Clips de Fulbo comentó que “es la nueva fuente de proteínas”. “Nueva mascota”, aseguró otra cuenta.