La red social TikTok sigue aumentando su inmensa popularidad a base de videos cortos de toda índole. Bailes, canciones pegadizas y momentos graciosos son los principales contenidos que se pueden encontrar los millones de usuarios a diario.

En esta ocasión el usuario de TikTok Fer Arreguez compartió una corta grabación de un insólito momento que pudo terminar de la peor manera.

El TikTok del asador que se volvió viral pic.twitter.com/Fy002uS450 — espectaculomundo2020 (@espectaculomun1) December 10, 2020

En el video se puede ver a un hombre de mediana edad batallando contra las indomables brasas de un asado. El muchacho pide que le alcancen una fuente para ir sacando la carne de la parrilla.

“Creo que así no se hace el asado”, “Pero como no soy asador no opino jajaja” y “Ese día nos cagamos de hambre” fueron algunos de los mensajes que se pueden leer durante el transcurso de la grabación. Este video viral cuenta con miles de graciosos comentarios en la plataforma de origen chino.

El video viral que tiene como único texto “F por el asado ” se llenó rápidamente de likes superando los 2600 corazones en tan solo unas horas.