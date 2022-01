Algunas personas suelen enterarse la infidelidad de su pareja al pasar el tiempo o de formas muy diferentes pero, Sydney, nunca imaginó que iba a ser ella misma quien descubra que su novio la estaba engañando. Lo insólito fue la manera en la que la chica se enteró: a través de una imagen, y en el reflejo de las gafas de su novio, se dio cuenta que él estaba acompañado por otra mujer.

Sydney, una joven de 24 años, se hizo viral en por contar la infidelidad de su novio con el que mantuvo una relación por más de 4 años. El video acumula más de 2,6 millones de reproducciones. En él se puede ver a la propia Sydney frente a la selfie de su novio (en ese momento). Así fue como el muchacho se delató solo porque claro, él nunca imaginaría que ella iba a ver en el reflejo de sus lentes a su amante que estaba sentada al lado.

“Aquella vez que mi novio con el que llevaba cuatro años me mandó una foto de Snapchat en la que me estaba siendo infiel”, fue lo que escribió la joven en su video.

En ese momento, Sydney claramente llamó a su pareja. Pero, como cualquier persona que está engañando a su novio/a, no va a admitir una infidelidad. “Le pregunté si se dio cuenta de que me envió una mujer en su Snapchat y no tenía idea. Así que se lo envié y me dijo que estaba loca y que era la novia de un amigo”, comentó ella.

Desde entonces, la chica quedó con cierta inquietud, por lo que comenzó a investigar por su cuenta y saber exactamente cuál era la situación. La cuestión es que no fue solo con una, Sydney se enteró que en el último mes, su pareja había estado con cinco chicas más.

No es la primera vez que uno de estos videos se hace viral en Tik Tok, la historia de Sydney revolucionó las redes y, rápidamente, otras mujeres comenzaron a compartir sus experiencias sobre cómo se dieron cuenta las infidelidades de sus ex por ellos mismos.

Varios usuarios comentaron para darle apoyo a la joven que fue engañada. "Y obvio que estás mejor amor brindo por un futuro brillante! Al menos para ti, lol", fueron las palabras de una seguidora. "Muchas gracias", le contestó Sydney.