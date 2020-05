Marcos, quizás el participante más popular, triunfó en el repechaje y volvió al certamen de Bake Off Argentina, El Gran Pastelero (Telefe, domingo a las 22.30), sin embargo, volvió a fallar, el jurado se negó a probar su torta primero y el joven pastelero generó una ola de memes después.

Un torta frutal fue la consigna que propuso Paula Chaves y que complicó a la gran mayoría de los participantes del reality de cocina. "No va a haber torta hoy", dijo el participante de 19 años, preocupado por su preparación.

"No puedo presentar esto. ¿Cómo presento esto? Nunca solidificó. No lo puedo presentar", siguió Marcos viendo cómo el relleno se esparcía sobre la mesada.

Marcos nunca pudo recuperar su torta, que finalmente presentó como pudo -y totalmente resignado- para que sea juzgada por el jurado integrado por Christopher Krywonis, Damián Betular y Pamela Villar.

"Me sorprende que este sea el programa diez y no el uno", opinó Betular al ver el trabajo de los participantes. "Son sopas", sumó Christopher, muy disgustado con el nivel en general.

Pero incluso fueron mas riguroso al ver la torta de Marcos. "Ya no me quedan más palabras. Es una sucesión de cosas mal hechas", se resigno Betular. "No me dan ganas de nada", dijo Villar, que se negó a probar la preparación.

Por su parte, Betular intentó cortar la torta y degustar una porción, actitud que sorprendió a Christopher. "Wuau... hay un valiente en el grupo", dijo el chef. "Que no hayan probado la torta es bastante duro", opinó luego Marcos. El participante, que siempre se caracteriza por tomarse sus errores con buen humor, en esta ocasión quebró en llanto al escuchar las palabras del jurado.

Más tarde, Marcos sacó a relucir su pasión por Boca al tener que cumplir la consigna de realizar una torta en desnivel que represente al amor.

Pese al trabajo de dos horas y media, el producto final no fue el deseado y las redes sociales no lo dejaron pasar.

Tras la sumatoria, al final del programa terminó siendo el participante eliminado.