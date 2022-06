Fernando Niembro, periodista y comentarista de la señal ESPN, analizaba las alternativas del encuentro de fútbol de la 3ra fecha entre San Lorenzo y Arsenal cuando realizó un comentario repudiable que fue fuertemente criticado en las redes sociales.

Luego de que los de Sarandí marcaran el primer gol, Niembro mostró su fastidio por el tiempo que se toman los árbitros encargados del VAR en decidir una jugada. "No se enamoren del VAR, el problema es creer que es una chica de 17 años", lanzó.

Rápidamente, las redes se llenaron de comentarios de repudio y rechazo a la frase misóginia y machista del comentarista deportivo que volvió hace poco al fútbol argentino.

Escuchen lo que dijo Niembro al aire en #SanLorenzo vs #Arsenal. Preocupa mucho lo que dijo en la ultima parte..

pic.twitter.com/K1qfuMatV1 — Locos x un Gol (@locosxungol) June 14, 2022

Después la siguió: Digo, esa es la etapa del enamoramiento, 17 ó 18 años, cuando uno consigue novia. Que el VAR no sea la novia de los árbitros".

OLé se comunicó con el periodista: "No tengo la menor idea de lo que se está diciendo. Uno se puede enamorar de una chica de 17 años, ¿cuál es el problema? No es menor de edad. Si se puede votar desde los 16. No tengo ningún comentario para hacer", fue su respuesta.