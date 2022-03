El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Mark Stanley, visitó Córdoba y protagonizó un divertido momento al tomar por primera vez en su vida un fernet.

El diplomático norteamericano publicó en sus redes sociales el video de su experiencia al probar el clásico cordobés. "¿Fernet con coca? ¡Me encanta!", señaló. Tanto, que luego fue por un segundo sorbo.

Stanley no ocultó su alegría por estar en la provincia mediterránea. “Qué bueno poder viajar al fin a la tierra del cuarteto y el fernet”, escribió el embajador, como un cálido y divertido guiño a los cordobeses. “¿Qué más no me puedo perder en esta visita?”, lanzó como pregunta a sus seguidores.

Se trata de su primer viaje al interior del país desde que fue designado al frente de la misión diplomática de Estados Unidos en Argentina. Su agenda incluyó encuentros con autoridades gubernamentales, representantes de organizaciones empresarias, dirigentes académicos y otros miembros de la sociedad civil.

Fuente: El Sol