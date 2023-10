La victoria de la Selección Argentina ante Paraguay dejó la notable tijera de Nicolás Otamendi que sacudió las redes desde el arranque, el casi gol olímpico de Lionel Messi, su tiro libre en el poste y también un hecho lamentable de Antonio Sanabria, quien discutió con el capitán rosarino y lo escupió de la bronca.

Afortunadamente, el salivazo del delantero guaraní cayó en el campo de juego y no llegó hasta la camiseta N°10 de Leo, que había decidido darle la espalda y continuar jugando los cinco minutos que restaban del partido en el Monumental.

¿SANABRIA QUISO ESCUPIR A MESSI? pic.twitter.com/8pXLdHNzfi — TyC Sports (@TyCSports) October 13, 2023

De todos modos, la repudiable imagen del N°9 albirrojo, que había ingresado a la media hora del complemento por Adam Bareiro, quedó registrada en la transmisión de la TV y no tardó en desatar una lluvia de críticas en las redes sociales.

Tan tenso fue el cruce entre Messi y Sanabria que duró varios segundos y el defensor Gustavo Gómez tuvo que interceder y pedirle al crack albiceleste que se quedara "tranquilo". La Pulga, incluso, también cruzó algunas palabras con Richard Sánchez, pero pasó rápidamente se página y se dedicó a hacer lo que mejor sabe: marcar la diferencia con la pelota en los pies.

Si el árbitro brasileño Raphael Claus hubiera observado el episodio o avisado por su juez de línea, Sanabria tendría que haber sido expulsado, ya que escupir se encuentra dentro de las faltas y conductas incorrectas del reglamento del fútbol de la International Board.

La opinión de Messi sobre el escupitajo de Sanabria

Era más que sabido que a Leo le iban a preguntar acerca de aquella grosera reacción del paraguayo. Si bien le restó importancia para que no tomara trascendencia, lanzó una dura frase contra el atacante guaraní: "La verdad que no lo vi. Me dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido. La verdad no sé ni quién es el chico este. No lo vi. Solo me dijeron ellos. Tampoco quiero dar importancia porque va a salir a hablar en todos lados y es peor. Se va a hacer conocido, así que mejor dejarlo ahí".

Sanabria desmintió haber escupido a Messi

En tanto, Sarabia expuso su defensa en TyC Sports, admitió haber escupido en la cancha pero no a su rival argentino: "Estuve viendo la imagen. Parece como que lo escupo, pero no, nada que ver. Estaba lejos. No pasó nada con Messi. Parece que lo escupo pero nada que ver, estaba lejos. Lo desmiento totalmente".

"EN LA IMAGEN DE ATRÁS PARECE COMO QUE LO ESCUPO PERO NADA QUE VER"



Sanabria y su declaración sobre el cruce con Leo Messi en Argentina - Paraguay.



�� @AriSchvartzbard pic.twitter.com/VQ1RuOaF5d — TyC Sports (@TyCSports) October 13, 2023

Scaloni y el escupitajo a Messi

Consultado sobre aquella grosera reacción del paraguayo, el DT de la Selección Argentina reconoció no estar al tanto de lo sucedido: "No lo vi. Vi cuando el chico le tiró la pelota por encima de Leo cuando la pedía. Nada más". Aunque dejó en claro: "No lo vi, pero si hizo eso está mal, no puedo decir otra cosa".