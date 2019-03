Llegó la hora de volver al jardín para Morrison, el hijo de Jimena Barón y Daniel Osvaldo. La mamá fue la encargada de los asuntos administrativos del comienzo escolar, como llenar el formulario en donde se proveen los datos de contacto de los familiares.

Querido jardín: Es toda la info que tengo. Prometo mejorar para el próximo pibe. pic.twitter.com/FnUjszNy1w — ᒎ �������� (@baronjimena) 11 de marzo de 2019

La actriz aprovechó la ocasión para ironizar nuevamente sobre la ausencia del padre en la vida del niño. En los campos relacionados a Osvaldo fue muy sincera y contestó con la información que maneja: ¡ninguna!

Al compartir la imagen de su realidad uniparental, bromeó: "Querido jardín. Es toda la info que tengo. Prometo mejorar para el próximo pibe". La actriz recibió decenas de mensajes de otras seguidoras que también enfrentan la maternidad sin la compañía de un padre.

Jimena ya había contado que el exjugador de Boca no es un padre presente. "No se ocupa de Momo. Yo crío un hijo sola, recontra sola, con lo complicado que es. La pasé remal, la paso remal, es jodido", comentó en Los ángeles de la mañana.

También se refirió a las humoradas que hace con respecto a Osvaldo, que a veces fueron criticadas porque en el medio de esa guerra está el nene. "No hablo del tema porque es el papá de mi hijo, no es que me adormeció y me inseminó. ¿Yo no lo respeto? Que yo haga humor con el tema... es mi mínimo derecho, pero la verdad no es nada gracioso", concluyó.