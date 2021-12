Ayer, en el día que celebra la Inmaculada Concepción de María, según declaró el Papa Pío IX en el año 1854, la gran mayoría de los países del mundo eligen esta fecha para armar el arbolito de Navidad. Entre ellos, la Argentina. En este contexto, las redes se inundaron con fotos de arbolitos, y en esta oleada no faltó la primera dama, Fabiola Yañez.

En su perfil de Instagram, Yañez difundió un breve video con la música de la canción We wish you a Merry Christmas, que la registró risueña en el proceso de colgar los últimos ornamentos del arbolito. Allí se la vio colocar un par de escarpines blancos, en medio de un arbolito repleto de adornos en tonos azules y plateados.

“Todo listo para una Navidad muy especial”, escribió la primera dama, y sumó el emoji de un bebe y un arbolito de Navidad.

El posteo se llenó de algunos cálidos mensajes y otros con pedidos de trabajo y un próspero próximo año.

