A María Dolores Guldris le cambia la voz cuando se imagina nuevamente en un camión, sentada al volante, observando el mundo desde arriba. Es ella quien describió justamente la sensación que la atraviesa por no poder estar viviéndolo: “Estoy apagada porque no puedo lograr trabajar de lo que a mí me gusta”.

Lo que a Dolores le gusta la llevó a publicar un escueto, pero conmovedor posteo en LinkedIn que en cuestión de horas se replicó de manera impensada: “Hola, ¿Cómo están? Soy Dolo y busco con todas mis ansias un empleo digno para poder mantener a mis 2 hijos”, comenzó su relato.

“Soy conductora profesional, estoy capacitada para poder hacerlo en colectivos y camiones, tanto en larga distancia como en local. Cuento con mis licencias interjurisdiccionales vigentes, tanto en cargas generales, mercancías peligrosas y pasajeros”, indicó.

“Me capacité y tengo licencia para conducir servicios de emergencia. Si estás buscando una persona para la conducción responsable, puntual, que cuide la presencia y la buena conducta, no dudes en escribirme”, completó Dólores en su publicación.

La mamá de Santino (12) y Julia (7) realizó el posteo a partir de la desesperación que siente por rebotar en cada entrevista en la que la convocan y tener que rebuscársela con otros empleos para costear los gastos mensuales.

“Nací y crecí en la ciudad de Rosario, vengo de una infancia bastante humilde y sigo en el barrio. Desde los 15 años que trabajo, siempre me gustó progresar y crecer. Arranqué a los 15 años limpiando casas, después me compré una moto a los 18. Fui cadete, manejé un taxi, después un colectivo escolar y por último el camión”, relató a TN.

La primera experiencia de Dolores fue trasladando a niñas y niños de una fundación. No percibió ninguna remuneración por hacerlo. “Me subí para ver si me contrataban, pero no tuve suerte. Mi último trabajo fue arriba de un camión que llevaba combustible”, dijo.

La mujer de 36 años reveló que, tras su publicación, le llegaron cientos de ofertas, pero ninguna pudo concretarse. “El trabajo ideal no existe, pero a mí me encanta la conducción. Soy una persona cuando está al volante y otra cuando no lo está. Se me transforma todo, tengo otro semblante de la cara. Ahora estoy apagada”, reiteró.

Dolores agregó: “Lo que más me gusta de trabajar al volante es el sentirse con superpoderes. Vos mirás todo desde arriba, te sentís una heroína. Yo siento que estoy volando, que estoy, no sé... Es algo inexplicable. Yo amo mi trabajo”.

La decepción de la camionera rosarina está directamente relacionada al contraste de posibilidades con las que dice contar en su país y con las que surgieron desde el exterior.

“Soy muy argentina y por nada del mundo me iría de acá, pero me desanima que me hagan más propuestas de otros países que del mío. Es triste porque incluso tengo más propuestas de otras provincias que de la mía”, agregó.

Dolores también cuestionó que el hecho de ser mujer la haga correr desde atrás en un trabajo para el que rara vez no escogen a un hombre: “Trato de ser positiva, de no perder la esperanza, de mantener la fe y bueno, de seguir luchándola. Remándola para que esto funcione y que tengamos todas las mujeres igualdad de oportunidades en cualquier rubro, no solamente en este sino en todos”.

“Lo que gasto al mes es imposible de saber, porque la semana pasada le compré un kilo de banana a mi hija y me salió $500. Ayer fui y compré un kilo de banana a $600 y el kilo de papa, que la semana pasada estaba $350, lo pagué $500 pesos”, sostuvo.

“Trato de hacer una compra mensual para que me alcance y en el día a día consumir las cuatro o cinco cosas que son esenciales, lo básico, porque si no es terrible. Hoy no gasto menos de $200.000 por mes solo en alimentos. La situación es desesperante”, completó Dolores.