Vanesa Medina es una modelo y fisicoculturista boliviana, que ganó el premio "Miss Fitness" hace años, y ahora quedó en el medio de una polémica.

Pero no fue por una cuestión de su profesión sino por un tema personal: su ropa.Es que, tras el primer día de clases, Medina fue a buscar a su hijo a la escuela en la ciudad de Santa Cruz, y poco después fue escrachada en redes sociales.

Otros padres y madres le sacaron fotos que la muestran vestida con malla y en otras ocasiones con ropa deportica ajustada al cuerpo. Y consideraron que "es inapropiado en un lugar para chicos".

En redes sociales algunos se sumaron a los cuestionamientos: "Se pueden vestir como les da la gana, en otros lugares, no para ir a un centro educativo. Hay que tener un poco de pudor por los niños".

Otra persona también criticó: "Vestimenta muy poco apropiada para una mamá y más si lleva al niño al colegio, debemos saber diferenciar los lugares y qué usar en cada ocasión. No es mucha ciencia, es sentido común".

Por supuesto, en la polémica otras personas salieron a defenderla y se refirieron a la "envidia" por la figura de la modelo. Un hombre comentó: "Los niños no ven eso con maldad, son los ojos de las mujeres que se quedan ciegas de envidia".

En tanto, un mujer señaló: "Parece que nadie tiene nada que hacer, solo fijarse en los demás para criticar".

"Esta señora debería demandar a la persona que la filmó porque no respetaron su privacidad ni la de su niño. Ahora todo mundo sabe quién es y dónde estudia el pequeño, qué les importa cómo se vista o no, me parece una falta de respeto tomar fotos sin autorización de la persona", consideró otro usuario.