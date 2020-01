Aries

Perseguir lo que quieres con determinación. El 2020 traerá algo de equilibrio a tu caótica vida y se te presentarán formas de hacer que eso suceda. Pero tienes que estar dispuesta a agarrar la vida por los cuernos.

Tauro

Para decidir lo que realmente quieres debes dejar de conformarte. El 2020 se perfila como un año de confirmación y estabilidad para ti. Se harán compromisos, pero debes saber lo que quieres, no lo que crees que quieres.

Géminis

Necesitas mantener el ritmo y disfrutar de lo que viene a ti. En 2020 deberás perseguir lo que quieres pero también aprovechar lo que venga. Estás lista para dar mucho, pero hay cosas que estarán llegando a ti. No te abrumes y no te niegues a ti misma. Acepta lo que aterriza en tus manos, es tuyo.

Cáncer

Prepárate para el cambio y aprovecha nuevas oportunidades. El 2020 está listo para sacudir tu mundo. Se te darán innumerables puertas para abrir y explorar, pero lo que hagas con ellas, depende de ti. Ignorar esas posibilidades de mantener las cosas "contenido" no es tu mejor movimiento. Puede que te sorprenda de lo que te espera al otro lado de tu zona de confort.

Leo

Ser responsable con respecto a cómo lograr tus metas. El 2020 va a ser emocionante para ti. Te sentirás más motivada que nunca, pero en lugar de dejar que ese poder se te suba a la cabeza, debes ser práctica. Si puedes mantenerte bajo control, obtendrás lo que deseas.

Virgo

Necesitarás tomarte el tiempo para descubrir las mejores opciones. El 2020 está tratando de sacarte de tu zona de confort y hará que seas impulsiva. No te gusta esto y se esforzará tanto por adherirse a tu estructura, pero necesitas relajarte, pensar en tus elecciones y no saltar a compromisos únicamente por el control de tu vida.

Libra

Tu deseo natural es concentrarte en lo que quieres y no tener miedo de explorarlo imprudentemente. Debes abrazar esto en 2020, pero no olvides las relaciones en tu vida que son constantes: padres, cónyuges, hijos. El 2020 va a ser ligero y abierto. Querrás perderte en eso, has pasado muchas cosas. Pero no olvides a las personas que siempre están cerca. Pasa tiempo con ellos también.

Escorpio

Abrazar tu libertad. 2020 quiere liberarte de restricciones: tienes la costumbre de llevar esto demasiado lejos y luego hacer 180 para recuperar el control. Eres capaz de disfrutar de la libertad sin abusar de ella. Haz el esfuerzo de hacerlo ahora.

Sagitario

Sé paciente. Cuida las cosas que has comenzado. Siempre ves un año nuevo como una forma de comenzar limpio y reinventarte. Pero 2020 quiere mostrarle el valor de amar lo que ha comenzado. Cuídalo, sé paciente. Te sorprenderás.

Capricornio

Necesitas aceptar el descanso y darse cuenta de que no es algo malo. 2020 quiere recordarte que trabajar hasta la muerte no lo beneficia de la manera en que lo cree, y que no solo necesita descansar, es bueno para ti. Tomarte unas vacaciones. Date cuenta de lo grandioso que es el descanso para tu mente.

Acuario

Para convertir esas expectativas en sus cabezas, usa tu creatividad para mostrar lo increíble que eres como persona. 2020 te dará tu mejor energía creativa. Úselo y úselo en todos los aspectos.

Piscis

Abrir los ojos a lo que sucede frente a usted. 2020 quiere darte emoción y prepararte para los cambios, pero tu impulsividad podría arruinarlo si no te enfocas en lo que está aquí. Tienes el mundo al alcance de tu mano, deja de correr y date cuenta.