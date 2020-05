No hay nada de malo en pensar mucho antes de actuar, y evitar así problemas que nos pueden complicar la vida. Siempre hay que considerar qué consecuencias pueden tener nuestros actos en la vida propia y la de los demás.

Pero hay personas que parece que nacieron sin el filtro que les indica que algo es mala idea, y actúan sin pensar ni un segundo en lo que puede llegar a pasar. Mirá en esta lista cuáles son los signos más temerarios del zodíaco.

Aries

Son las clásicas personas que primero hacen, y después piensan en lo que hacen. Muchas veces terminan arrepentidos por ser lo suficientemente temerarios como para lanzarse al precipicio sin siquiera mirar debajo. Hay que tenerles paciencia, no es raro que maduren y comiencen a ser más responsables.

Libra

Cuando a un libra se le mete algo en la cabeza, no tiene miedo de hacer las locuras más grandes para conseguirlo. Los nacidos bajo este signo aman improvisar y demostrar su capacidad de sorpresa en todo momento, y rara vez se echan para atrás cuando tienen un plan, aunque los demás les pidan prudencia.

Sagitario

Los sagitarianos tienen una temeridad incomparable a la hora de embarcarse hacia lo desconocido. Parece que nada de lo que detiene a los demás signos los influye, ya que no dudan en abandonar todo lo que consiguieron con su trabajo si tienen una oportunidad de partir en una nueva aventura, aunque sea peligrosa.

Leo

Los nacidos bajo el signo del león no son inconscientes. Saben que existen peligros cuando se lanzan sin paracaídas, pero son tan optimistas que dejan todas sus preocupaciones de lado cuando hacen sus locuras. Claro que esto no siempre sale bien, y su temeridad les puede llegar a costar caro si creen que no deben cuidarse.