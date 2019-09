Algunos signos del zodiaco siempre terminan revelando sus sentimientos antes que otros, especialmente cuando hablamos de amor. Echa un vistazo a los que siempre dicen “Te amo” primero:

Aries

No todos ven el lado romántico de los arios, pero la realidad es que sus vidas están impulsadas por una intensidad e impulsividad que fácilmente les hace declarar primero su amor. Este signo no quiere sentirse vulnerable y exponerse, pero cuando se siente realmente tocado por el sentimiento, no se esconde. Solo tiene que tener cuidado de dejarse llevar por el momento, sin reflexionar sobre sus intenciones reales como informa Nueva Mujer.

Cáncer

El cáncer es sensible y emocionalmente dependiente, por lo que necesita expresar sus sentimientos para saber si se le pagará o no. Le gusta vivir la experiencia del amor por completo y no tiene miedo de comenzarla lo antes posible. Debido a que su interior es un torbellino de sueños, imaginación y sentimientos, también persigue la estabilidad emocional para sentirse más equilibrado.

Piscis

Incluso los piscianos más introvertidos pueden arriesgarse a declarar sus sentimientos tan pronto como comience a manifestarse. En su corazón, este signo siente que su propósito es amar y no le gusta perder el tiempo en este sentido, prefiriendo ser intenso y vivir esta experiencia por completo, incluso en los malos momentos. Solo tiene que tener cuidado al sobre idealizar a su pareja o dar valor a las personas equivocadas.