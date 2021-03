El video es viral en TikTok y genera pánico entre los usuarios. Un hombre fue a un cementerio y se encontró con un muñeco que, a simple, vista parecía común y corriente. Sin embargo, al observarlo un poco más notó un detalle espeluznante y decidió filmarlo en México.

El señor notó que el muñeco movía los ojos por sí solo y tenía un terrorífico aspecto. Por eso no dudó dos veces y sacó su celular para registrar todo. El video no tardó mucho en hacerse viral, el que circula en TikTok donde ya tiene casi dos millones de visualizaciones. También acumula miles de comentarios de personas que no se explican la existencia de ese muñeco, digno de una película de terror.

Tal y como se aprecia en la grabación, los ojos del muñeco se mueven por sí solos y siguen con la mirada a las personas que pasar por allí. El sujeto filma todo de diferentes ángulos y en ninguno de ellos el muñeco lo pierde de vista.

Otra de las características que llamó la atención de los espectadores es la vestimenta, ya que lleva un conjunto completamente blanco, con camisa y moño, un traje bastante ‘formal’. Este tipo de ropa se le atribuye a los niños que van a ser bautizados en la religión católica.

La apariencia del particular juguete no es menos espeluznante, ya que tiene una sonrisa forzada, entradas prolongadas en el cabello y los ojos muy "saltones", parece un nene de verdad. Cabe mencionar que fue encontrado sentado encima de una tumba, como protegiendo a un difunto en específico. El ser parece hasta tener vida propia y una "maldición".