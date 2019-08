Mientras la plantilla del Barcelona está en Estados Unidos preparando el último partido de pretemporada contra el Napoli, con quien se enfrentará en el Michigan Stadium, Lionel Messi continúa con su recuperación de la lesión que sufrió en la pierna derecha.

Además de cumplir con los ejercicios correspondientes para su rehabilitación en el gimnasio de la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí, el astro argentino disfruta de tiempo en familia, tal como lo demostró su esposa Antonela Roccuzzo a través de Instagram.

La rosarina publicó una historia en su red social en la que se pudo ver al futbolista junto a una imponente parrilla avivando el fuego. Las reacciones de los usuarios no tardaron en hacerse presentes.

"La parrilla de Messi vale más que mi vida", exclamó un seguidor del Diez. "Objetivo de vida: tener la parrilla que tiene Messi", consideró otro, mientras que un tercero se preguntó si "la parrilla de Messi es del 2050", por su diseño.

El argentino, amante del asado, se mostró delante de la parrilla descalzo y sin remera. Un detalle que no pasó desapercibido para la mayoría de los usuarios fue que "hace el asado bajo techo".

No es un detalle menor esta imagen de Messi haciendo un asado teniendo en cuenta sus propias declaraciones hace unos meses atrás en Fox Sports: "No soy mucho de hacer asado, soy más de acompañar. No hago tanto, pero obviamente sé prender el fuego. Hice asados, pero prefiero acompañar. El asado y la milanesa napolitana son mis dos platos preferidos".

La parrilla de Messi / La mia pic.twitter.com/vlk5j4gFm0 — Facuツ (@FacuuRojass1) 10 de agosto de 2019

La parrilla de Messi vale más que mi vida pic.twitter.com/yS1dgOb1GC — Fede⚠️ (@FedePietrangelo) 10 de agosto de 2019

La parrilla de Messi/ La mia pic.twitter.com/8jCSOCKYz5 — Leo Quintana (@leoquintana33) 10 de agosto de 2019

Mi parrilla si no le sostenes con ladrillos está por el piso y messi hace así el asado �� pic.twitter.com/xLBzse7gEz — Mauri dos santos (@mauri_ds17) 10 de agosto de 2019

Se tiene que definir esto acá, no?.

Rt. �� La "Parrilla" de Messi.

Fav. ❤ La Parrilla popular. pic.twitter.com/8bfREgEXec — Ygnacio Cabo de Vila (@NachoCabo16) 10 de agosto de 2019

La parrilla de Messi tiene más tecnología que el servicio de telefonía de Claro. pic.twitter.com/blOSARHFlq — Gonzalo �� (@rukhasgunsalu) 10 de agosto de 2019