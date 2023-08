El furor por Barbie continúa tras el estreno de la película y ahora se conoció una aplicación que convierte una selfie en una Barbie o en un Ken que se volvió viral en las redes sociales.

La app lleva el nombre BaiRBIE.me y que modifica los rostros de una selfie. La aplicación no es oficial y no cuenta con el permiso de la marca para utilizar el nombre registrado de la muñeca Barbie, pero esto no fue un obstáculo para que los distintos usuarios de Instagram, Twitter y TikTok la compartieran masivamente por la red.

Cómo acceder a la app y cambiar tu foto por Barbie o Ken

El proceso para acceder a la app y lograr la versión BaiRBIE o Ken de uno mismo es sencillo.

Se debe ingresar a la web de BaiRBIE.me y subir una foto de rostro mirando al frente, preferiblemente sin gafas ni accesorios en la cara. Después, el usuario elige si quiere ser Barbie o Ken y personaliza aspectos como el color de pelo, la raza y la piel.

Luego de estos pasos, la IA del sitio procesa la imagen y genera la versión transformada del usuario que manejó la aplicación. Previamente, se envía por mail al usuario cómo quedaría el nuevo rostro con la selfie elegida.

Advertencia sobre la app BaiRBIE.me

La usuaria Alba del Campo advirtió en Twitter sobre la privacidad y la seguridad de los datos de quienes usan la app BaiRBIE.me. "Cada vez que usamos esta herramienta (en cualquiera de sus versiones), estamos aceptando sus términos y condiciones", empezó la jurista y experta en datos.

Enseguida agrego que significa decir "Adiós a tus derechos de imagen" y explicó que los términos indican claramente que "regalas" los derechos de imagen para todo lo que la empresa quiera hacer.

En la publicación, Del Campo aclaró: "BaiRBIE.me puede utilizar las imágenes generadas para cualquier fin legal, incluido el uso comercial. Esto significa que puede vender sus derechos sobre las imágenes generadas que cree, incorporarlas a obras como libros, sitios web y presentaciones, y comercializarlas de cualquier otro modo".

Sobre las imágenes, detalló que la empresa las puede usar "para el funcionamiento, desarrollo y mejora de los Productos o de nuevas tecnologías o servicios, de conformidad con la política de privacidad aplicable...".