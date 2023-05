La reconocida actriz Glenn Close sorprendió en la Met Gala 2023, la alfombra roja más importante de la moda, recitando un fragmento de Nueva refutación del tiempo, de Jorge Luis Borges.

“El tiempo es un río que me lleva, pero yo soy el río; el tiempo es un tigre que me destruye, pero yo soy el tigre; el tiempo es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego”, recitó Close con la mirada fría puesta en la cámara, durante el homenaje al fallecido e icónico diseñador Karl Lagerfeld .

El ensayo de Borges publicado en 1947 fue escrito entre 1944 y 1946 y recopilado en el libro Otras inquisiciones (1952).

Glenn Close recitando "Nueva refutación del tiempo", de Jorge Luis Borges, en Vogue Magazine. Lo mejor que vamos a ver hoy. pic.twitter.com/oqgLU4EurH — AP (@altapeli) May 4, 2023

Con su estampa real y un tanto espectral, Close fue una de las protagonistas de la gala estadounidense en la que lució un largo vestido de la firma Erdem, con el sello del diseñador canadiense Erdem Moralioglu.

La icónica acrtiz de Atracción fatal (1987) deslumbró con un largo vestido de fiesta, color blanco grisáceo, con lentejuelas azul hielo, y bordados a mano de cristal, con un cuello de camisa blanco, adornado con collares de perlas, y puños de algodón almidonado, más una extensa capa de tafetán.

El sorpresivo video publicado en la cuenta de la casa de diseño, dirigido por Jordan Hemingway (Blue Weekend, 2021), dura unos pocos segundos y finaliza con un primerísimo plano de Close mirando a cámara.

El pasaje recitado por Close ocupa el final del citado ensayo de Borges, en el que se obvió el remate: "El mundo, desgraciadamente, es real; yo, desgraciada­mente, soy Borges". (NA)