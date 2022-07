No cargues tú sola con todas las responsabilidades, Aries, delega en otras personas. Es normal que el amor cambie con el paso del tiempo, Tauro, valora si los sentimientos siguen siendo los mismos. Sal hoy con los amigos, Géminis, te conviene relacionarte más y conocer gente nueva. Cambia de aires, Cáncer, tu mente se despejará y te llegará la inspiración como un rayo. Anteponer a diario el trabajo a tu relación, Leo, no te traerá más que complicaciones. Acepta esa oportunidad de participar en un negocio, Virgo, harás que tu dinero crezca una vez más. Antes de compartir confidencias, Libra, asegúrate de que tu interlocutor es de toda confianza. Averigua qué le está pasando a tu chico, Escorpio, podrás resolver este distanciamiento. Sal con los amigos, Sagitario, si te aíslas con tus problemas o tus dudas, éstos se acrecentarán. Alguien muy próximo está inmiscuyéndose en tu relación, Capricornio, no se lo permitas. Recuerda, Acuario, que es muy positivo mantener una relación cordial con tus colegas. Te conviene estar en contacto con la naturaleza, Piscis, si es junto a tu chico, mucho mejor.

Aries

Tu espíritu luchador te ha llevado a adquirir más responsabilidades de las que te corresponden, Aries. A diario piensas que puedes con todo, pero luego esto te pasa factura en forma de estrés e incluso de ansiedad. Es posible que estés acusando ya este exceso de trabajo en el que te has metido tú solita. Proponte mejorar este punto a partir de hoy mismo y también empieza a delegar obligaciones en otras personas. Hoy puedes tener un disgusto porque te enterarás de que alguien a quien hiciste una confidencia se ha ido de la lengua, confiada Aries. No te enfades con esta persona porque ha sido sin mala intención, pero a diario elige mejor tus confidentes. En el amor, si en estos momentos estás conociendo a alguien, no le hagas pagar el estrés que llevas encima, o le perderás.

Tauro

Las cosas están cambiando en tu vida, Tauro, y lo hacen a velocidad de vértigo. Esto te provocará hoy ciertas dudas a la hora de decidir, sobre todo porque se trata de situaciones que no se plantean a diario. También supone salir de la zona de confort y esto impone mucho. Pero te compensan las ganas de explorar estas nuevas posibilidades y lo vives como una aventura. Si lo haces tendrás otra perspectiva de la vida. Atrévete a recorrer este nuevo camino, Tauro. También hay ciertos cambios a diario en tu vida sentimental. Estás comprobando que tu relación de pareja es diferente a como era al principio. Es absolutamente normal que el amor cambie con el tiempo, lo único que has de valorar hoy es que no cambien los sentimientos que os unen y que no disminuya la pasión.

Géminis

No seas tan individualista, Géminis, es necesario compartir a diario lo que sabemos con la gente de nuestro alrededor, sean amigos o compañeros de trabajo. Si lo haces estarás mejor considerada y sentirás una gran satisfacción, más que si te guardas tus conocimientos para ti sola. Si hoy alguien te propone salir a tomar un café, es probable que quiera confiarte algún problema que le preocupa, o pedirte consejo. No pongas una excusa y cumple con lo que el destino te está pidiendo, Géminis. También puedes surgir hoy una propuesta para salir con los amigos. Te conviene relacionarte más a diario, conocer gente nueva y ponerte al día en temas que te interesan. En el amor, sorprende a la persona que está contigo sacando entradas para el cine o haciendo una reserva en un restaurante. ¡Rompe moldes!

Cáncer

Cuando te sientes agobiada o tienes la mente con el freno echado en el sentido creativo, Cáncer, lo que te funcionará mejor a diario será cambiar de ambiente. Si hoy estás experimentando esta situación, no dudes en coger el coche o el primer tren que pase y alejarte de tu centro neurálgico. Te irá bien irte a algún pueblo, aunque sea muy cercano, y variar de aires. Podrás despejar tu mente y te abrirás paso para que lleguen las musas. Ahora estás en un momento laboral muy bueno y puedes permitirte un breve descanso que todavía te beneficiará más, Cáncer. En el terreno sentimental, si en estos momentos estás sola, no tengas prisa ni te deprimas pensando a diario que el amor no es para ti o que se te está pasando el arroz. Todo llegará a su debido tiempo.

Leo

Tienes que adoptar desde hoy mismo hábitos de alimentación más sanos, Leo. Es probable que esa pereza que te invade y este cansancio que acusas a diario por las mañanas, a la hora de levantarte, se deban a que no tienes una nutrición equilibrada o quizá que no estás suficientemente hidratada. Prueba a hacer algunos cambios, tomar más fruta y verdura y beber más agua. En unos días ya notarás la diferencia. Si has tenido un toque de la familia porque llevas días sin verles, no dejes pasar el día de hoy sin hacerles una visita. En el ámbito sentimental, estás viviendo buenos momentos, Leo, pero no antepongas a diario el trabajo al tiempo que puedes pasar con tu chico. Procura que haya espacio para todo, pero recuerda que el amor es primordial en la vida de cualquiera.

Virgo

Se te presentará a lo largo del día de hoy una buena oportunidad para participar en un negocio, Virgo. Implica un cierto riesgo pero tú tienes un buen olfato para detectar por donde puede fallar. Sigue los dictados de tu intuición y confía en tu talento a diario para negociar y para olfatear a la legua los buenos negocios. Sabrás hacer crecer tu dinero una vez más. Hoy puede contactar contigo una persona a la que no sueles ver a diario. Reúnete con ella te va a interesar mucho lo que tiene que decirte, Virgo. En el ámbito sentimental, aunque tu situación quizá no sea perfecta, estás en un buen momento para resolver conflictos y también para encontrar a la persona adecuada para compartir tu vida. En ambos casos, recuerda que las prisas no son buenas y menos en el amor.

Libra

Normalmente tienes mucha intuición para detectar cuando hay gato encerrado en alguna situación o cuando una persona no es lo que aparenta, Libra. Sin embargo, en esta ocasión, algo se te ha pasado por alto y te ha causado bastantes quebraderos de cabeza a diario. Has confiado en quien no debías y has compartido información muy personal con estas personas. Es probable que hoy estés preocupada por ciertas cosas de tu intimidad que pueden salir a la luz. Tranquilízate porque este tema quedará cerrado muy pronto gracias a una persona que intervendrá en tu defensa, Libra. No te olvides mostrarle tu agradecimiento, de palabra o con algún detalle. En el terreno sentimental, puede que pases por momentos bajos, pero es debido a esos problemas que te están afectando a diario. Cuando superes el bache todo volverá a la normalidad.

Escorpio

Aunque tengas que trabajar hoy bajo presión porque necesitas terminar una tarea en un plazo determinado de tiempo, Escorpio, procura relajarte y no dejarte influir por las prisas porque si quieres avanzar demasiado rápido corres riesgo de cometer un error que podría tener consecuencias negativas en tu trayectoria profesional más adelante. A diario necesitas rodearte de tranquilidad y funcionar a tu ritmo, sin prisa pero sin pausa. Acabarás antes y lo harás bien. En el ámbito sentimental, si hoy detectas que tu pareja lleva unos días distante o alejada de ti, Escorpio, reflexiona acerca de cuál ha sido tu actitud a diario para que esto suceda. Tal vez le has menospreciado en público, no le has dado la importancia que merece o has dedicado más tiempo a otras actividades o personas. Arréglalo antes de que sea demasiado tarde.

Sagitario

Te estás cerrando como una ostra a las llamadas de tus amigos y amigas que probablemente hoy están preocupados por ti, Sagitario, porque últimamente tienes a diario una actitud rara y una tendencia a aislarte del grupo que no es normal en ti. Valora estos gestos aunque en estos momentos tengas ganas de estar sola y tanta atención te esté fastidiando. Es posible que este deseo de aislarte sea a causa de una duda que tienes en el terreno sentimental, Sagitario. Ciertas experiencias del pasado vuelven a diario a tu mente precisamente ahora, que estás comenzando a pensar en serio en alguien. Pasa de temores absurdos y déjate llevar por lo que te dicta tu corazón. Es difícil que las situaciones se repitan porque todos aprendemos de los errores. Sal con los amigos porque a su lado te sentirás hoy reconfortada.

Capricornio

Por mucho trabajo que tengas hoy, Capricornio, deberías buscar un ratito para pensar en qué es lo que está fallando a diario en tal como estás haciendo las cosas. Si sientes que te esfuerzas pero no avanzas es imprescindible que hagas este análisis. Quizá estás dejando en un lugar secundario ciertas cosas que deberían estar en el primer puesto de tus prioridades. También es muy importante que pongas orden y concierto en tu mesa de trabajo y en el espacio que la rodea. Hoy tira todo lo inservible y pon cerca de ti una planta. Te transmitirá buena energía y a diario te ayudará a concentrarte. En el terreno personal, alguien con poder sobre ti quizá esté interfiriendo en tu relación sentimental, Capricornio. No te agobies pero tampoco se lo permitas, no tiene ningún derecho.

Acuario

Buenas noticias en el ámbito laboral, Acuario. Es probable que hoy te elijan para coordinar un trabajo en el que intervendrán diversas personas. Tendrás ocasión de demostrar tus dotes de líder y de tu capacidad para motivar a la gente a diario. Es probable que esto te haga ver con claridad que siempre vale más formar parte de un grupo de trabajo que ir individualmente. En realidad, aunque seas autosuficiente en lo que haces, siempre habrá un momento en que necesitarás el soporte de otra u otras personas. Es muy positivo crear lazos en este terreno, no es que tengas que hacerte amiga de tus colegas, independiente Acuario, pero sí es absolutamente necesario crear una relación cordial con ellos a diario. En el terreno sentimental, el amor está estable, pero deberías darle más protagonismo en tu vida.

Piscis

Hoy prepara todo tu talento para la diplomacia, Piscis, porque dos personas de tu entorno están en riesgo de pelea, o puede que estén ya enfrentadas desde hace tiempo y hoy coincidan estando tú presente. Tendrás hacer frente a una situación súper delicada e incómoda, pero puedes manejarla muy bien y conseguir que esas dos personas vuelvan a relacionarse a diario. Todos te lo agradecerán,. Si hoy te llega una propuesta para salir fuera de la ciudad el próximo fin de semana, no dudes ni un instante en aceptarla, Piscis, te conviene estar en contacto con la naturaleza y mucho mejor si lo compartes con amigos o con tu pareja, que está deseando tener un plan de este estilo junto a ti. También a diario puedes hacer muchas cosas con tu chico que le encantarán. No seas sosa.