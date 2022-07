Tomate las cosas con más tranquilidad, Aries, las prisas no te convienen. Ese amor que veías imposible, Tauro, hoy te hará ver que se ha fijado en ti.Presta más atención a tu pareja, Géminis, intenta decirte algo pero tú no lo captas. Atrévete a luchar por este trabajo por el que sueñas, Cáncer, puedes conseguirlo. Decide ya sobre estas dos personas que te atraen, Leo, si lo descubren saldrás mal parada. Borra todo rastro de antiguas peleas con tu chico, Virgo, ahora estáis en otra etapa. Abre tu corazón a ese chico que te ronda, Libra, te puede aportar mucha felicidad. Hoy podrías conocer a tu alma gemela, Escorpio, al gran amor de tu vida.Día favorable para integrar a tu pareja en tu círculo familiar, Sagitario, no lo desaproveches. Esa falta de confianza en tu chico, Capricornio, puede afectar negativamente a lo vuestro. Aunque conozcas la verdad sobre algo que enfrenta a tus amigos, Acuario, resérvala para ti. Si ese ex que quiere volver te hizo sufrir, Piscis, no tropieces dos veces con la misma piedra.

Aries

Hoy has de tomarte las cosas con tranquilidad, impaciente Aries. Si han empezado a producirse ciertos cambios en tu entorno laboral, no quieras correr demasiado. Está bien que te adaptes a ellos lo más rápidamente posible pero recordando a diario que, si quieres hacerlo bien, todo requiere su tiempo. Necesitas pensar, observar, explorar, aprender cosas nuevas, y esto no se consigue en un día. Procura no estar tan ansiosa porque estas prisas te pueden perjudicar. De hecho parece que ahora todo lo quieres al minuto, porque también tu vida sentimental puede verse afectada por este apresuramiento que ahora preside tu vida, Aries. Si estás empezando a conocer a alguien que te interesa, hoy relájate un poco o echarás a perder esos bonitos inicios de una relación. Disfruta de estas emociones a diario y el resto llegará por sí solo.

Tauro

Hoy, Tauro, empezarán a llegarte señales de que muy pronto podrás recoger los frutos de tu esfuerzo diario. Recupera esa idea que te parecía genial hace ya algún tiempo. Tienes la posibilidad de lograr ahora un objetivo que creías imposible. Empezar a trabajar en ello te proporcionará una gran satisfacción porque te darás cuenta de que hay mucho camino por recorrer y que puedes llegar a la cima. Alguien de tu entorno familiar te ayudará en este cometido. Organiza tu espacio de trabajo y tus útiles, te ayudará a diario a despejar la mente y estar más inspirada, luchadora Tauro. A nivel sentimental, hoy puedes llevarte una grata sorpresa con la llamada o el contacto de un amor que ya creías imposible. No te hagas películas pero por lo menos sabrás que no eres invisible para él.

Géminis

Presta mucha atención al trabajo aunque hoy te sientas especialmente cansada y tal vez un poco melancólica, Géminis. Estás en un período de estabilidad y parece que si te lo tomas con más calma por un día no pasa nada. Así es, pero es mejor que no te confíes demasiado, en primer lugar porque las cosas no caen del cielo, sino que necesitan un esfuerzo diario. Y en segundo porque alguien a tu alrededor puede aprovecharse de este bajón momentáneo para echar piedras en tu tejado. Hoy te darás cuenta de ello, pero no entres en discusiones. Queda con tus amigos a la salida del trabajo y comparte con ellos tus preocupaciones, Géminis. Te sentirás liberada. En el amor, abre bien los ojos y los oídos porque tu pareja está intentando decirte algo a diario pero tú no lo captas.

Cáncer

Es probable que hoy, Cáncer, estés dudando sobre una sugerencia del tema laboral que te hizo alguien de tu entorno. Es cierto que puedes aspirar a este trabajo que tanto significaría para ti y que lo tienes como un imposible. Tienes suficiente talento y capacidad como para conseguirlo. No te frenes porque se trata de un puesto importante y tú te consideras insignificante. Esto son prejuicios y te están causando un daño importante. Inténtalo. El mundo es de los y las valientes, Cáncer. No puedes perder nada con ello, como mínimo ganarás en experiencia. La persona que ocupa tu corazón te dará a diario todo el soporte moral que necesitas para tener el valor necesario y quizá también pueda ayudarte materialmente hoy a preparar un dossier para adjuntar a tu solicitud. No lo dejes pasar más y hazlo.

Leo

Si eres de las Leo que tiene un trabajo independiente, hoy puede llegarte un nuevo cliente o una nueva clienta que te hará un encargo importante y que será trascendental para ti porque te permitirá lucirte a diario y darte a conocer a un público más amplio. Te beneficiará mucho en el terreno económico. Es probable que a causa de este encargo tengas que aplazar una salida que tenías prevista para el fin de semana o en los días que te quedaban de vacaciones. Acéptalo positivamente, podrás hacerlo más adelante y lo disfrutarás más. Ahora céntrate a diario en este nuevo tema. A nivel sentimental, Leo, puede que estés en un dilema con dos personas que estás conociendo. Decide ya hoy mismo o si se descubre el pastel te quedarás sin ninguno y además saldrás mal parada del asunto.

Virgo

A veces, Virgo, a nivel emocional piensas que ya lo sabes todo y que no necesitas los consejos de los demás. Pero no es así. Hoy una persona muy cercana te hará un comentario que no ha de caer en saco roto, porque es algo importante que te evitará problemas a diario y te resultará muy positivo. En cambio, en el terreno laboral, en estos momentos es justamente a la inversa y permites que las opiniones de otras personas tengan influencia sobre tus decisiones. Evítalo, no te muestres insegura, Virgo, porque sí que sabes lo que haces y llevas tú la razón. A nivel sentimental, adopta a diario una actitud más positiva. No te inquietes porque tu pareja tiene una relación tirante con alguien muy cercano de tu familia. Intenta suavizar el tema. Y no dejes que antiguas peleas afecten ahora a vuestra relación.

Libra

Tienes ante ti hoy un nuevo camino para explorar, Libra. Estás empezando una nueva etapa y puede ser muy fructífera si no te detienes en la superficie. Profundiza a diario. Eres muy de buscar titulares pero luego no avanzas en los contenidos. Ahora si te esfuerzas puedes lograr grandes cosas. Este esfuerzo implica también aprender temas nuevos, actualizarte. Que no te dé ninguna pereza porque es algo muy bueno para ti. Recuerda el consejo que alguien con experiencia te dio hace algún tiempo, te será muy útil ahora. Hay un amor llamando insistentemente a tu puerta, Libra, pero tú le vas dando largas a diario porque temes que si avanzas luego vendrá la decepción. Esto no tiene por qué ser así. Es aconsejable que hoy abras esa puerta de tu corazón, se trata de alguien que te puede aportar mucho.

Escorpio

Te espera hoy un día magnífico, Escorpio, en el que podrás disfrutar de tus logros, de la gente que tienes a diario en tu entorno y de la vida en sí en su sentido más amplio. Hoy se dan todas las condiciones para que puedas sentirte feliz, no lo vayas a estropear con nostalgias absurdas o preocupaciones por el futuro. ¡Carpe Diem! ¡Vive el presente! Jornada apropiada para ver a la familia y a los amigos, pasarás muy buen rato junto a ellos. También es probable que te llegue un dinero inesperado. En el terreno sentimental, Escorpio, si en estos momentos estás libre, hoy puedes conocer a tu alma gemela, es decir, alguien que encaja perfectamente contigo y que puede ser el gran amor de tu vida. A diario confía más en las posibilidades que te puede ofrecer la vida.

Sagitario

La actitud individualista que estás mostrando a diario en el trabajo, Sagitario, no te va a conducir a ninguna parte. Te dará mejor resultado integrarte en el equipo, ser una más. No temas no destacar porque si lo haces a conciencia te convertirás en una pieza indispensable y esto tiene mucho valor. Hoy alguien puede ponerte en un aprieto al querer cobrarte una deuda. Si estás sin blanca, pídele plazo hasta fin de mes, pero proponte cumplir con tu palabra. Hoy es un buen día para compartir con tu entorno más cercano, Sagitario. Propón una salida conjunta al atardecer o quizá una cenita en tu casa. Se sentirán súper felices. Quizá sea el momento de integrar en la familia a esa persona especial con quien sales a diario desde hace algún tiempo. Es un día muy favorable para ello.

Capricornio

Hoy deberías sentirte ya mucho más relajada en el ámbito laboral, Capricornio, porque has comprobado a diario que las innovaciones que tanto temías pueden funcionar muy bien. Te has librado de los prejuicios y ahora estás convencida que con ellos no vas a ninguna parte, que las cosas muchas veces no son lo que parecen. Hoy es un buen día para equipar tu casa con aquello que le hace falta, para renovar la decoración o cambiar los muebles de lugar. Te sentirás mucho más cómoda y tu hogar será más confortable, Capricornio. En el terreno sentimental, estás cada vez más inquieta. Los celos han hecho mella en ti y no puedes evitar pensar a diario en qué estará haciendo tu pareja cuando no está a tu lado. Esta falta de confianza sí que puede afectar negativamente a la relación.

Acuario

Ya es momento hoy, Acuario, de ponerte manos a la obra y empezar a buscar un trabajo que realmente te llene. No sigas esforzándote tanto a diario sólo por el dinero que ganas. Esto te está quitando la ilusión por otras cosas y disminuye tu creatividad. Echa mano de tu imaginación y explora caminos nuevos, atrévete a pedir trabajo en lugares que crees importantes. Si lo haces, es probable que te lleves una buena sorpresa. Tienes un gran potencial, Acuario, y has de aprovecharlo al máximo. A nivel personal, si sabes la verdad sobre un tema que ha provocado peleas entre tus amigos, resérvala para ti o puede que hoy se compliquen más las cosas. No siempre es bueno ser tan sincera. En el amor, tu pareja cree que no le tomas en serio. Préstale más atención a diario.

Piscis

No te rindas si el trabajo se pone hoy cuesta arriba, Piscis. Con esfuerzo y una actitud positiva lograrás salir adelante fácilmente. Sin embargo, ten mucho cuidado a diario con las personas envidiosas que hay a tu alrededor. No seas ingenua y no cuentes tus planes a nadie. Hoy una persona de tu entorno familiar a la que verás casi por casualidad, te puede contar ciertas cosas de tus orígenes que van a interesarte mucho y que tal vez te sea de mucha utilidad conocer. En el ámbito sentimental, si en estos momentos estás sola, Piscis, es probable que aparezca un ex con la intención de volver a tu lado. Si se trata de alguien que te hizo sufrir a diario con su comportamiento o con su actitud, ni tan siquiera le escuches. No tropieces dos veces con la misma piedra.