Empieza a hacer pequeños cambios, Aries, varía tu rutina. Buen día para compras importantes, Tauro, también para firmar. Muy buenas perspectivas en el terreno laboral, Géminis, avanza en este terreno. Enciende unas velitas por todos los que te han ayudado, Cáncer, te reconfortará espiritualmente. Por levantar más la voz no vas a tener más razón, Leo, ni te ayudará a mejorar las cosas. Escucha a tu voz interior, Virgo, te está hablando a gritos dándote pistas de lo que has de hacer. Está muy bien que tengas iniciativa, Libra, pero no te lances sin el consejo de los expertos. Dale una oportunidad a ese pretendiente que insiste, Escorpio, tal vez ahora las cosas prosperen. Valora más lo que eres, Sagitario, y también lo que tienes y a las personas que te rodean. No quieras trabajar tanto sólo para ganar más dinero, Capricornio, hay cosas más importantes. No dejes pasar el día de hoy sin apuntarte a esa actividad que te gusta, Acuario, acertarás de lleno. Puedes volver a intentar esa historia que antes no prosperó, Piscis, pero no te hagas muchas ilusiones.

Aries

Hace ya días, Aries, que sabes de un negocio o un proyecto en el que podrías participar pero hasta ahora no has tomado ninguna decisión al respecto. Hoy es un buen día para empezar a mover los hilos, para contactar, para informarte, y seguir a diario en ello. Si lo descartas que sea porque no te interesa, no porque no te has informado de todo. No dejes que se te pase la oportunidad porque puedes arrepentirte. Explora y hazlo rápido. Hoy también es un día apropiado para hacer cambios de todo tipo, grandes y pequeños. Varía tu rutina de diario, tus horarios, tus menús, haz cosas diferentes. Te divertirás, será un buen aliciente, Aries. Y agradece todo lo que hacen por ti las personas que te quieren y te apoyan, porque a algunas no les duelen prendas a la hora de echarte un cable.

Tauro

Si ahora te sientes bien, cada vez mejor, es porque has aprendido a liberarte de ciertas cargas que tenías asumidas y que no te corresponden, Tauro, sigue a diario por este camino. Esto no tiene nada que ver con ser egoísta. Simplemente es mirar por ti misma, que es tu principal deber. Hoy es un buen día para grandes compras, firmar hipotecas, créditos y otros documentos relacionados con la adquisición de bienes. En los negocios también pueden surgir hoy muy buenas oportunidades. En el terreno sentimental, si atraviesas alguna dificultad con tu pareja, es solucionable. No permitas que terceras personas se inmiscuyan en vuestros asuntos, Tauro. Ya sabes lo que dicen, que dos es compañía y tres multitud. Si necesitas un consejo ya lo pedirás. Y no sufras tanto a diario por el dinero, va de camino, llegará muy pronto.

Géminis

Si perteneces al grupo de Géminis que están en pareja, hoy tendrás un día fantástico. El amor está muy bien aspectado para ti a diario desde hace un tiempo y deberías aprovecharlo, es el momento de las confesiones, de las charlas íntimas, de explorar nuevos caminos, de desatar la pasión o de darle una sorpresa y muchos mimos. En el aspecto laboral tampoco hay motivo de queja porque hay buenas perspectivas para las Géminis. Estás viendo a diario que reúnes todas las condiciones para triunfar en lo que haces, para promocionarte y puedes decidir avanzar en este terreno. Para no avanzar en vano, puedes comprobar la suerte que tendrá tu signo en 2023. En cambio, en el terreno personal, hoy puedes llevarte un disgusto al enterarte de que una amiga a la que tenías en gran consideración, te ha hecho alguna jugarreta. No vale la pena que le dediques ni un minuto. Para salir de dudas sobre el estado de tu terreno personal, profesional y sentimental, comprueba que le depara a Géminis el resto del año.

Cáncer

Hoy es un día muy apropiado para agradecer, Cáncer. Dedica algo de tu tiempo a recordar a esas personas que te apoyaron a diario en el pasado, que quizá te sacaron de un pozo sin fondo y que luego no tuviste tiempo de agradecérselo. Si se trata de alguien que está lejos, haz algo recordándole. Enciende unas velitas para que le llegue su luz, deja que tu corazón sienta todo el amor que te inspiró y te sigue inspirando. Es un ejercicio espiritual muy recomendable. Tu bienestar emocional aumentará el cien por cien y sentirás que te invade una gran energía. Justo lo que estabas necesitando a diario, ahora que estás sumida en un montón de trabajo y obligaciones, Cáncer. Necesitas hacer de vez en cuando estos rituales, tu faceta espiritual lo requiere. No dejes pasar el día de hoy sin comprobarlo.

Leo

Hoy es absolutamente necesario que te ncentres muy mucho en el trabajo, Leo. Están pendientes de ti. Aunque esta mañana te sientas un poco cansada, es especialmente importante que te esfuerces. Te sientes a diario un poco harta de todo, crees que no avanzas lo suficiente y esto puede causarte desmotivación. Sin embargo lo que has de hacer es dejar paso al entusiasmo y hacer las cosas requetebién. En el terreno sentimental, si hoy no estás del mejor humor, procura controlarte, en especial en tus diferencias con tu pareja. Por levantar la voz no vas a tener más razón y tampoco vas a ayudar nada a que la relación mejore, más bien todo lo contrario. A diario, Leo, cuenta hasta treinta cuando sientas que vas a decir algo inconveniente y recuerda que no siempre eres tú quien tiene un criterio acertado.

Virgo

Si hoy te has levantado con esa sensación de melancolía que te invade de vez en cuando, Virgo, y que te hace recordar situaciones del pasado, date un respiro, relájate, llama a tu mejor amiga y haced planes divertidos para la salida del trabajo. Intenta alejar a diario los pensamientos negativos, pero inténtalo de verdad, no a medias. Hoy puedes sentirte un poco aburrida en el trabajo, pero todo es fruto de lo mismo. Piensa en las ventajas de tu empleo, que seguro son unas cuantas. Sobre todo, escucha tu voz interior, que te está hablando a gritos a diario dándote pistas de lo que has de hacer, Virgo. No es momento de gastar a tontas y a locas. Ahorra lo que puedas porque dentro de un tiempo necesitarás el dinero para algo realmente importante y que te dará muchas satisfacciones.

Libra

Te hoy espera un día movidito, Libra, en el que deberás tomar decisiones sobre algunos temas, quizá nada importante pero que requerirán rapidez de acción. Prepárate porque a ti a diario te gusta pensártelo todo dos veces y a lo mejor hoy no tienes oportunidad. Pero no te agobies porque tienes suficiente agilidad mental para acertar en todos tus movimientos. Si estás pensando en montar un negocio, por pequeño que sea, habla con personas que tengan experiencia en el campo en el que te quieres introducir. Está muy bien que tengas esta iniciativa, pero no te lances sin el consejo de los expertos. En el amor, algunas Libra están en período de rodaje y parece que funciona. Ahora te adaptas mejor a las circunstancias a diario y los roces se suavizan. Has encontrado la fórmula, ahora no te olvides de aplicarla.

Escorpio

Te está haciendo falta a diario, Escorpio, aligerar la mente, pasear en contacto con la naturaleza y meditar. Si al levantarte hoy te sientes apática, con poca energía, aprovecha la pausa de mediodía para llegarte a algún parque cercano o a un lugar donde no haya mucha gente. Respira a pleno pulmón y disfruta del clima, aunquesea algo frío, haga viento o haga sol. Te sentirás renovada. También te hará sentir bien prestar atención y quizá cuidados a alguien cerca de ti que lo necesita. En el terreno amoroso, es posible que una persona con la que tuviste un intento de relación te esté rondando de nuevo, Escorpio. Si no es el primer acercamiento que intenta, dale una oportunidad, por lo menos es perseverante y demuestra interés a diario, tal vez ahora que ha pasado un tiempo las cosas prosperen.

Sagitario

Si estás pasando una crisis existencial o por una situación personal que te tiene preocupada a diario, Sagitario, un amigo al que conoces muy bien hoy puede ayudarte a ver la vida bajo otra perspectiva porque ha experimentado un cambio vital en su propia piel. Sigue su consejo porque es muy positivo para ti. No te preocupes si ves que llevas retraso en terminar tu trabajo. Pide más tiempo y no sólo hoy también diario, no vayas tan agobiada. Te han elegido por lo meticulosaque eres y a veces ser tan detallista está reñido con las prisas y tus superiores lo saben. Sin duda preferirán el trabajo bien hecho. No tengas ningún temor en contar que necesitas más tiempo, Sagitario. Tienes que valorar más lo que eres, lo que tienes y las personas que te rodean, que son muy buena gente.

Capricornio

Puedes estar tranquila hoy, Capricornio, porque tu economía pasa ahora por una buena etapa, claro que es a base de mucho esfuerzo a diario y muchas horas de dedicación a tu trabajo. Está bien que luches por estabilizarte económicamente, pero no te pases por el otro lado. No quieras trabajar tanto para sólo para ganar más dinero. Hay otras cosas que no son materiales y quizá son más importantes a diario, como la relación con tu pareja, con tus amigos y con tu familia. Te enriquecerá personalmente y eso sí que no puede pagarse con dinero. Hoy puedes recibir un abrazo energético de una persona que sabe transmitir fuerza. Lo notarás, Capricornio. Esta tarde, a la salida, reúnete con tus amigos o prepara en casa una velada especial, aunque mañana tengas que madrugar. Te sentará bien distraerte un poco entre semana.

Acuario

Si hoy sientes que estás necesitada de mimos y afecto, Acuario, es porque te está haciendo falta percibir físicamente el calor de la familia. Si eres de las que no contactas con ellos a diario, hazles hoy una visita sorpresa. También es un buen día para apuntarte a ese taller o esas clases del tema que más te gusta, puede ser lúdico por completo o tener un trasfondo profesional, ampliar conocimientos para mejorar en tu trabajo. Acertarás en la elección. En el terreno sentimental, puede que hoy te tire los trastos descaradamente una persona que lleva fijándose en ti a diario desde hace mucho tiempo. Sabes quién es porque eres consciente de que le gustas e incluso puedes haber tonteado con él, coqueta Acuario. Si no llega a cuajar, por los menos te habrá hecho la vida agradable.

Piscis

Te vales siempre por ti misma, Piscis, pero en ocasiones te pones perezosa y esperas que los otros te saquen las castañas del fuego. Haz un esfuerzo hoy por no tener que depender de los demás cuando has de solucionar un problema que te atañe. De vez en cuando pedir ayuda está bien pero no con demasiada frecuencia y mucho menos a diario porque pueden cansarse y alejarse de ti. Hoy puedes encontrarte con que un amor del pasado que no llegó a buen puerto y en el que tenías puestas muchas ilusiones, parece que de nuevo quiere algo contigo. Si te hizo pasar las de Caín, déjalo que siga en amor platónico imposible.Pero si todavía sientes algo intenso por él, inténtalo de nuevo, consciente de que no has hacerte muchas ilusiones, Piscis. Comprueba con qué signo podría irte bien en el amor y evita repetir antiguos errores, ya que volverías a pasarlo mal.