En el estado de Oklahoma, en Estados Unidos, una mujer que padece autismo denunció que policías del Six Flags la obligaron a retirarse del parque de diversiones bajo la excusa de que su atuendo era muy corto.

A través de su cuenta de Facebook, la mujer que se identificó como Bailey Breed publicó un video en el que una policía le pide continuamente su identificación, mientras que la persona que está grabando comienza a decir que la oficial la detuvo porque sus shorts eran “muy cortos”. En la grabación, también se puede ver que la hija de la mujer está a punto de llorar, mientras que la policía insiste en obtener una credencial de la mujer.

Además del clip de poco más de 30 segundos, agregó un mensaje en el que describió su experiencia completa el pasado 30 de abril.

“Mi experiencia allí fue traumática. Compré boletos y estacionamiento en línea, lo cual fue mucho dinero. Mi familia y yo fuimos bienvenidos a su parque a las 5 pm. Nos estábamos divirtiendo, disfrutando de los paseos y gastando dinero en lo que pensamos que iba a ser un gran lugar de vacaciones en la ciudad de Oklahoma. Alrededor de las 7 pm, una oficial de policía del parque le gritó a mi hija por rodar colina abajo sobre sus patines justo a mi lado, yo estaba sosteniendo su mano”, comenzó Bailey.

Fue entonces cuando la oficial se acercó a la mujer, pero en vez de mencionar el tema de los patines, le dijo que sus shorts eran “demasiado cortos”. Bailey, al ser una persona con autismo, reveló que le es difícil hablar con los policías, por lo que se aproximó a su novio.

“Ella [la oficial] me siguió gritando y pidiendo refuerzos. Entonces apareció su incompetente gerente y comenzó a querer avergonzarme por lo que estaba utilizando. Me dijeron que tenía que ir a comprar shorts nuevos, aunque no estoy obligada a comprar nada que no quiera”, explicó.

A pesar de que la mujer aceptó ir por un par de shorts nuevos, la uniformada la siguió haciendo otro tipo de acusaciones.

“Luego me amenazaron con que estaba cometiendo un allanamiento ilegal cuando acepté comprar pantalones cortos nuevos para que mi familia pudiera disfrutar de sus vacaciones. Luego me empujaron y me escoltaron hacia la entrada”, añadió.

Pero esto no fue suficiente para los oficiales, quienes entonces comenzaron a sacar las esposas, en lo que parecía que sería un arresto. Cuando Bailey les exigió una razón, la mujer solamente contestó que era porque ella es policía. Además, les pidieron sus números de identificación, pero la policía no cedió.

“En este punto, comenzamos a grabar, por lo que tenemos un video de las tácticas ilegales. No nos proporcionaron los números de placa y estaba aterrorizado de estar a punto de ir a la cárcel por un par de pantalones cortos. Sus oficiales hicieron llorar histéricamente a mi hija de 11 años pensando que su madre estaba a punto de ser arrestada”, expresó.

Bailey agregó que quieren un reembolso de lo que pagaron para entrar al parque, ya que fue un evento que traumó a toda su familia.

“Sus políticas son vagas y confusas y la forma en que su cuerpo avergüenza y discrimina es ilegal. [...] Merezco un reembolso por el trauma causado a mi familia por un par de pantalones cortos en un día caluroso. No dejaré que esto pase ya que estamos en 2021 y no en la escuela secundaria. [...] Tengo una prohibición de 5 años ahora, pero no regresaré a ninguno de sus parques si así es como tratan a las mujeres y a los ciudadanos y visitantes respetuosos de la ley. Deberían estar avergonzados de ustedes mismos”, finalizó.