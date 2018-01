Una imagen publicada en Facebook asombra a todos en las redes por parecer algo muy distinto a lo que realmente es.

En un primer vistazo, muchos usuarios aseguraron ver la entrepierna de una mujer vista por debajo de una mesa, pero lo fotografiado dista mucho de eso.

Para revelar qué es realmente lo representado en la fotografía, hay que girar la cabeza y observarla al revés.Ahí sí, se puede ver con facilidad, que se trata de un dormitorio, en el que se ve una cama grande.

La foto pertenece a un hombre que quiso renovar su habitación y para eso pidió ayuda a una empresa. Cuando le mandaron una muestra de lo que podían hacer en el cuarto, la imagen adjunta estaba al revés.

Según explicó The Daily Mail, el hombre, "nervioso y sudoroso" tras ver la fotografía. "Después, me di cuenta de que me había enviado la imagen del revés", relató.