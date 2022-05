Hace poco, se dio a conocer un video viral en el que un hombre de Colombia muestra un pastel de Mickey Mouse, el cual califica como una 'vulgaridad' debido a lo poco parecido que es al modelo que había pedido.

Ahora, el actor Rafael Caparroso se encargó de ir a entrevistar a la repostera detrás del producto que se volvió viral. En el clip publicado en su cuenta de Instagram, Rafael muestra el lugar desde el que Marce hace sus productos, los cuales aprendió a hacer de forma empírica con su familia y sin algún tipo de instrucción profesional.

La mujer relata que a los 19 años, cuando acaba de dar a luz por cesárea, no podía caminar, y empezó a hacer galletas y pasteles; pero comenzó a venderlos hasta mucho después.

"Yo hice el pudín (pastel), pero a mí me tocó salir en ese momento pero ya había dejado todo", cuenta. "Mi hija, que no es repostera, como veía que me estaba demorando ella, en su inocencia, dijo 'le voy a ayudar a mi mamá' y cuando llegué aquí ya había forrado el pudín".

También contó que le devolvió el dinero a la persona que reclamó; pero que el video siguió circulando por redes sociales, lo cual le pareció denigrante para su trabajo puesto que remendó a su cliente insatisfecho.

"Yo le entregué su dinero pero después me di cuenta que el video estaba circulando. Eso fue lo que a mí me ofendió, es una cosa denigrante; todo el mundo comentando sin saber realmente qué fue lo que sucedió", denunció.

Para compensarlo, el mismo usuario le regaló un diplomado en la Escuela Chef Caparroso, en la que le mencionó que aprendería más sobre cómo hacer pasteles y le aseguró que recibiría más clientes.