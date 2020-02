1 - Piscis

La capacidad olvidadiza de los Piscis es casi legendaria. Los Piscis son despistados de forma innata. Se suelen dejar las llaves dentro de casa y olvidan los cumpleaños de sus amigos con facilidad. Muchas veces les sucede porque viven ensimismados en su mundo, es decir, están en las nubes. Es mejor no tomar su despiste demasiado en cuenta, porque por otro lado, son personas detallistas con los demás, por lo que de alguna manera acaban compensando su pequeño defecto.

2 - Géminis

Géminis adoran ocuparse en cientos de cosas, lo que les hace volverse despistados en más de una ocasión. Les cuesta organizarse y suelen tener tantas cosas en la cabeza que van de un lado para otro olvidándose todo al paso que van. A veces, simplemente sus mentes priorizan y dejan a un lado otras cosas que consideran menos importantes, lo que les puede provocar más de una discusión de pareja.

3 - Libra

Sufren de pequeños despistes de manera muy habitual. Quizás se dejen el móvil en la tienda o no sepan dónde han dejado sus zapatos. Incluso tienden a hacer cosas sin pensar que les puede provocar más de una situación vergonzosa. Sin embargo, las cosas que son verdaderamente importantes en la vida siempre están bien presentes para ellos y nunca se olvidarán de ello.

4 - Sagitario

Se podría decir que los Sagitario son algo descentrados. En general, suelen ser personas que gozan de una vida social amplia y tienen bastantes cosas que hacer, lo que les provoca una especie de conflicto mental que les hace olvidarse de las cosas más inesperadas. Además, suelen querer cambiar todo con facilidad, por lo que muchas veces luego no se acuerdan dónde han puesto las cosas.

5 - Acuario

No es tan correcto decir que Acuario es un signo despistado, pero, a veces, pueden volverse tan dispersos por falta de interés que se olviden por completo de esto. Si algo deja de interesarles, pueden llegar a dejar las cosas a medias y no pensar en las consecuencias. Simplemente, eso que estaban haciendo desaparece por completo de sus vidas.

6 - Cáncer

A pesar de que se suelen concentrar en las pequeñas cosas, cuando los Cáncer andan en las nubes se pueden olvidar hasta de sí mismos. Lo mejor para un Cáncer es que no se ponga a hacer algo si está pensando en otra cosa, porque podría tener incluso un accidente doméstico. Hacer dos cosas a la vez no va con ningún Cáncer.

7 - Tauro

Aunque los Tauro son personas ordenadas y con los objetivos claros, suelen ir a por demasiados, por lo que en más de una ocasión descuidan algunas cosas en detrimento de otras. Por ejemplo, si a un Tauro le proponen una reunión inesperada de trabajo que se alarga más de la cuenta, puede olvidarse de que había quedado con su pareja para celebrar su aniversario.

8 - Leo

Personas muy estables y concentradas, los Leo no suelen ser despistados u olvidadizos, pero, como cualquier persona, tienen un punto débil. Se vuelven tremendamente vulnerables en situaciones en que los demás les halagan, haciéndoles perder incluso la dimensión del tiempo, lo que podría provocar más de un despiste en sus vidas.

9 - Virgo

Los virgo son personas perfeccionistas que tratan de mejorar siempre. Por ello, si sufren algún despiste, suelen hacer todo lo posible en sus vidas para que nunca más ocurra lo mismo. Si incurren en el despiste alguna vez más, se martirizan por ello, ya que no soportan tener un defecto semejante.

10 - Escorpio

Son personas sumamente detallistas y con una memoria envidiable, por lo que no suelen ser despistados. Alguna vez puede que se olviden de alguna cosa, pero no es para nada algo habitual en ellos. En general, se concentran muy bien en lo que hacen cada día, por lo que no suelen tener despistes.

11 - Capricornio

Despistado sería una rareza digna de investigación, ya que este signo del zodiaco es tan ordenado y estructurado que jamás se olvida de nada. De hecho, si lo hace, se sentirá fracasado y pensará que le ocurre algo. Además, odian a las personas despistadas, no pueden entender por qué se olvidan de las cosas.

12 - Aries

Posiblemente Aries sea el signo menos despistado del Zodiaco, ya que suelen estar en el aquí y ahora y siempre saben lo que hacen en cada momento. Su mente suele estar concentrada y focalizada en lo que están haciendo, por lo que puedes confiar en ellos si necesitas que se ocupen de algo en concreto. Fuente: Alicia Galvan