La astrología oriental está determinada por ciclos de 12 años, cada uno de ellos regidos por un animal del zodíaco chino. A su vez, los signos del zodíaco están representados por animales, cuyas características determinan los rasgos de personalidad de los nacidos bajo cada uno de los signos del horóscopo chino.

Es por esto, que conocer los principales atributos de los signos del zodíaco pueden brindarnos información muy valiosa acerca de nuestra forma de ser y de ver el mundo. Descubre, a continuación, cuáles son los signos que nunca se llevarán bien en el amor, según indican las predicciones de la astrología oriental.

Cerdo y Mono

Ambos signos del zodíaco del horóscopo chino son de carácter fuerte y terco. Ninguno de los dos está dispuesto a ceder o complacer, por lo que una relación entre estos dos puede estallar en cualquier momento. De acuerdo con la astrología oriental, son competitivos y luchan entre ellos. El Cerdo y el Mono deben poner de su parte, comprometerse y ser más empáticos para que su relación prospere.

Dragón y Perro

Al principio, los signos del zodíaco del Dragón y el Perro se llevan bien. Hay una atracción natural entre ellos, se vuelven encantadores y agradables. El problema viene cuando ambos se conocen más a fondo. De acuerdo con el horóscopo chino, el Dragón es impulsivo y tiende a ser celoso. El Perro no ve con buenos ojos los arranques emocionales del Dragón, además, es sensible, y según revela la astrología oriental, podría no soportar la energía desbordante de su compañero Dragón.

Cabra y Tigre

La filosofía de vida de los signos del zodíaco del horóscopo chino de la Cabra y el Tigre es diametralmente opuesta. De acuerdo la astrología oriental, la Cabra necesita sentir seguridad y protección, principalmente, en el ámbito financiero. Por su parte, el Tigre es menos materialista y tiende a ser impulsivo. Es aventurero y no le puede ofrecer la comodidad de un lugar tranquilo a la Cabra.