Callejero --de "raza" y condición--, "Capitán" era el perro más famoso de Córdoba. En ojos, orejas, nariz y hocico se le dibujaba el mismo antifaz que les crea la mirada de lobo a los siberianos. Pero él no tenía nada de husky ni de alaskan malamute. Quizás, algo de ovejero alemán, como opinaban los veterinarios. Era azabache. Tanto, que a la noche casi no se lo veía entre las tumbas del cementerio de Villa Carlos Paz. Y si hay algo que no se puede decir que era --aseguran-- es "frio".

Durante casi once años, a las seis de la tarde, en un ritual de fidelidad, cada día "Capitán" visitó la tumba de su "dueño", Miguel Guzmán, que murió el 24 marzo de 2006.

A Guzmán lo velaron muy lejos del Hospital de Carlos Paz y el perro, que "andaba suelto porque quería", no estuvo ni en la casa velatoria, pero un año después encontró los restos de su dueño.

Lo acompañó hasta el final.

"Capitán" murió este lunes. Y su final trae tristeza y calma a la vez. Tenía 16 años. Estaba muy enfermo. Y ya casi no caminaba. Se quedó "echado" para siempre en el baño del cementerio. Tenía una insuficiencia renal crónica, que le provocaba vómitos y un estado de somnolencia.

Muy cerca de Miguel y con el cariño de todos los que hasta iban al cementerio sólo para pasar la manos por su lomo y llevarle comida, "Capitán" ya casi no veía, pero su olfato para las emociones nunca falló.

El capitán de Villa Carlos Paz, Buenos Aires y Francia

"El perro más famoso de Córdoba" apareció en los medios por primera vez en 2012, cuando un periodista de La Voz del Interior escuchó lo que venía conmoviendo a todos desde hacía rato. Después Capitán llegó a Clarín y, días más tarde, a Francia.

Un equipo llegó desde París hasta la villa serrana con el guión ya hecho para contar su historia. Una historia que dio la vuelta al mundo.

La familia de Miguel fue a visitar su tumba, meses después de su muerte. Ahí se encontraron con el "raza puro perro" que creían que se había perdido o que había sido atropellado por un auto. Se dieron cuenta de que había seguido el rastro de su dueño y había encontrado su nuevo hogar.

El director del Cementerio municipal de Villa Carlos Paz, Héctor Baccega, había contado a La Voz que "Capitán apareció acá solo y dio vueltas por todo el cementerio, hasta que llegó también solo a la tumba de su dueño. No lo llevó nadie hasta ahí. Y eso no es todo: cada día, a las seis de la tarde, va y se acuesta frente a esa tumba”.

En los últimos años, Capitán ya era un perro anciano poco juguetón y se lo veía caminando con dolor.

La insuficiencia renal la arrastraba desde hacía cuatro años. Y recibía una alimentación especial gracias a la Fundación Proteccionista de Animales (FUPA). Cristhian Stempels, el veterinario que lo atendió desde el primer diagnóstico, tomó una decisión crucial: "Podríamos haberlo internado, pero era para que muera en la veterinaria, así que preferimos dejarlo y atenderlo en el cementerio, donde él vivía y se sentía tranquilo", dijo.