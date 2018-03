Una mamá de Mar del Plata ofreció en un grupo de búsqueda laboral de Facebook a su hijo de 14 años para que trabaje y así darle una lección, ya que el joven no quería "agarrar la lapicera" y hacer la tarea.

Laura Inostroza escribió: “Ofrezco chico de 14 años para trabajo sin remuneración por el tiempo de una semana”. Pero fue específica con el área laboral: “Trabajos de la construcción, ayudante de albañil, etc. Un trabajo que no requiera peligro, pero que requiera esfuerzo. Los viáticos correrán por mi cuenta”.

El insólito ofrecimiento de la mamá marplatense responde a un castigo para su hijo adolescente de 14 años que no cumplió con la tarea que le pidieron en la escuela.

“En la mañana de hoy tenía que completar una tarea que debía entregar esta tarde y cuando llegué del trabajo lo ayudé, pues no llegaba con la tarea. Resolví algunas preguntas y escribí algunas respuestas”, dijo la mujer a Cadena 3.

Explicó que su hijo lo único que tenía que hacer era copiar lo que ella había escrito y se encaprichó porque le pareció demasiado esfuerzo usar la lapicera. “Mi hijo necesita saber qué se siente una semana con una pala en la mano", justificó Laura.

La mujer reveló que logró su propósito y que su rebelde hijo trabajó por un día como ayudante de pintor: estuvo durante ocho horas lijando paredes. Al día siguiente, volvió a la escuela, con total normalidad, tras el inusual castigo.

“Acá los chicos tienen tres caminos: estudiar, trabajar o delinquir. El que no lo vive o pasa por eso, no sabe lo que es pensar que tu hijo puede llegar a ser lo que a vos te hicieron. El día que lo dejé con el hombre trabajando me dolió el alma pero era eso o saber que se me va”, aseguró la mamá.