El fin de semana pasado, los salteños celebraron la Fiesta del Señor y la Virgen del Milagro, por lo que se congregaron cientos de fieles para orar y rendirle homenaje a los santos patronos.

Según información oficial, alrededor de 700 mil fieles de Salta y de distintos lugares del país participaron de las actividades religiosas, mientras que se registraron más de 80 mil peregrinos.

Es muy común que las personas aprovechen estos acontecimientos para rezar por cosas importantes en sus vidad o sentirse acogidos en momentos dificiles que tienen que atravesar.

Historia de la Virgen del Milagro

Señor y Virgen del Milagro es una advocación católica, venerada en la ciudad de Salta, provincia de Salta, norte de la República Argentina.

El origen de las imágenes se remonta al año 1592, época en que el obispo del Tucumán Francisco de Victoria concretara la donación al pueblo de Salta de la imagen de un cristo crucificado de tamaño natural cuyo destino sería la iglesia matriz de Salta y de una inmaculada concepción (Virgen del Rosario) para la ciudad de Córdoba.

La llegada a tierras americanas de ambas imágenes y los hechos posteriores sucedidos luego de los terremotos de 1692 fueron, según los relatos, auténticamente milagroso

“Gorreado”



Porque un hombre peregrinó para pedir que su novia “no lo gorree más”. pic.twitter.com/faMxbXp27I — ¿Por qué es tendencia? (@porqueTTarg) September 18, 2023

Fue a pedirle a la Virgen del Milagro que no lo "gorreen más"

Un hombre tomó relevancia por el insólito pedido que le hizo a la Virgen y el video se hizo muy popular en las redes sociales.

"Soy peregrino. He venido porque me han gorreado, y le he venido a pedir a la virgencita que ya no me gorreen más, que ya no me gorreen más, por favor", comentó el hombre en una entrevista que no tardó en hacer ruido.

La realidad es que nuestro país no está pasando por una buena situación económica y algunas personas llegan al punto de tener que ir a otras provincias a pedirle a diferentes santos que no les roben sus pertenencias; como le sucedió a este joven.

El posteo se hizo furor en cuestión de segundos, como era de esperarse.