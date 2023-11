En el último tiempo, las mascotas conquistaron su propio espacio en las redes sociales, pero particularmente los perros se volvieron protagonistas de diversas anécdotas que día a día capturan la atención de la audiencia, como por ejemplo la historia del perro con el peculiar nombre generó furor en X (anteriormente Twitter). Ahora, otra anécdota que está causando sensación tiene que ver con el inusual corte de pelo que un dueño decidió realizarle a su perro.

A través de la ex red social del pajarito, un internauta difundió el divertido mensaje que le llegó desde la peluquería canina. ¿El motivo? los especialistas no terminaban de creer lo que el dueño del perro pidió para el corte de su mascota.

"Hola señora Camila, ¿cómo está? Que pena molestarla, es que queríamos confirmar con un usted una cosita. Su esposo dijo que le hiciéramos el corte de Peso Pluma a Chiro. Es en serio, ¿cierto? Y queríamos saber cómo le dejamos el resto del cuerpo a parte de la créstica", se llega a leer en el mensaje compartido por el usuario "romerovaron".

Cabe mencionar que Peso Pluma (Hassan Emilio Kabande Laija) es un cantante de origen mexicano que se hizo famoso por sus canciones que se caracterizan en los géneros de corridos tumbados, reguetón y trap latino. Además, es pareja de la artista argentina Nicki Nicole y participó de una de las session's de Bizarrap.

En la descripción, el dueño de la publicación señaló que había dejado el pedido escrito en un papel, pero como en la peluquería nadie le creía, tuvieron que llamar para asegurarse. La anécdota hizo reír a todos los usuarios y rápidamente estallaron decenas de reacciones y comentarios divertidos.

El inesperado pedido de corte de pelo de Peso Pluma y la reacción en X

Los usuarios de X no tardaron en reaccionar a la divertida publicación y los comentarios inundaron la red social.

En ese sentido, un usuario aprovechó las coincidencias y comentó: "Puro doble P perropluma", mientras que otro señaló que el perro "prometió venganza", dada su cara en una de las fotos publicadas.

"Cuando tenga un perro no diré nada pero habrán señales; "Ya cumple todos los requisitos para ser alcalde de Medellín"; "Amo a Chiro con corte de Peso Pluma"; "Una mirada que dice más que mil palabras"; "Pobrecito, quedó horrible"; "La cara del perro de 'no mames'"; "Cosas que no pasan en las veterinarias europeas"; "Quedó igual el corte", fueron otras de las respuestas de los internautas en X.

La publicación obtuvo más de ·850 mil reproducciones y 10 mil "Me gusta".