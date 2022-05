Es probable que muchos de nosotros hayamos estado en esa situación incómoda en la que simplemente no podemos recordar el nombre de alguien.

Si conociste a muchas personas en un corto espacio de tiempo en una reunión como una boda, se puede perdonar que pierdas la noción de un nombre o dos. Pero cuando es algo que hacés todo el tiempo, podría volverse problemático.

Para la persona del otro lado puede parecer que no es digno de que lo recuerdes. Por supuesto, ese no es el caso, y un estudio reveló lo que realmente significa cuando no podés recordar el nombre de alguien.

Los expertos de la Universidad MacEwan dijeron que si olvidás constantemente y no haces ningún esfuerzo por memorizar nombres, entonces podrías ser un narcisista .

Las personas que tienen un trastorno de personalidad narcisista (NPD, por sus siglas en inglés) generalmente tienen un sentido de sí mismo inflado.

Aquellos con este rasgo a menudo tienen miedo de estar equivocados o ridiculizados y, a menudo, carecen de empatía, son egocéntricos y no tienen mucha consideración por los demás. Los expertos dijeron que estas personas tienen dificultades para enfrentar situaciones sociales.

La Dra. Miranda Giacomin aseguró que la falta de preocupación de un narcisista por los demás los empeora al procesar información importante sobre ellos, como sus nombres.

Para poner a prueba esta teoría, los psicólogos realizaron una serie de experimentos para ver cómo respondían los narcisistas a diferentes entornos. Esto incluyó tareas de memoria que los desafiaron a mirar diferentes objetos y caras.

Había una variedad de objetos, y los investigadores incluyeron cosas como autos caros, para ver si lo que generalmente se asocia con el éxito, como la riqueza, marcaba una diferencia para los participantes.

Descubrieron que las personas con alto nivel de narcisismo mostraban problemas de memoria de reconocimiento constantes en todos los ámbitos.

Los expertos también encargaron a los participantes una conferencia sobre zoom, donde se confrontaron con otras personas.

Descubrieron que debido a que estas personas pasaban la mayor parte del tiempo pensando en sí mismas, tenían dificultades para absorber cualquier información sobre quienes las rodeaban.

La profesora de psicología de la Universidad de Massachusetts, Susan Krauss Whitbourne, explicó: "Es posible que a estas personas no les guste que otra persona no recuerde su nombre, pero es posible que no puedan ponerse en el lugar de las personas a las que han tratado". de esta manera aparentemente desdeñosa".

Agregó que saber que las personas que son narcisistas tienen mala memoria podría no ayudarlo a sentirse mejor con ellos, pero lo ayudará a sentirse mejor consigo mismo.

Esto, escribió en Psychology Today , se debe a que no debes tomarlo como algo personal cuando alguien no recuerda tu nombre, ya que se debe a su personalidad, no a la tuya.

El Dr. Whitbourne agregó: "Puede que sea una persona que tenga problemas para asociar nombres con rostros por razones que no tienen nada que ver con el narcisismo".