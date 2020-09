Sin lugar a dudas, todas las personas tienen su lado oscuro. Algunos más a flor de piel, mientras que otros un poco más reprimido o quizás más escondido. Dentro del ranking del zodiaco, hay algunos signos especialmente oscuros.

Algo que para algunos parecería un gran peso, estos signos disfrutan de su lado más malvado. Las reacciones de los signos en los diferentes casos pueden ser todo un desastre, por eso hay que tener mucho cuidado con ellos.

Lo importante para el resto de los signos, es no hacer enojar a estos si es que prefieren vivir. Porque sus formas de tomarse las cosas no son para nada corrientes. Hay que tener mucho cuidado. Porque se le suma que no sienten culpa alguna.

Escorpio

Se trata del rey de la maldad de los signos del zodiaco. Es muy negativo cuando está enojado. Y se convierte en alguien muy peligroso cuando quiere dañar, porque lo hace sin ningún filtro. Y a esto se le suma que jamás va a arrepentirse o pedir perdón.

Cáncer

Todo es un cuento de hadas cuando cáncer no está enojado. Son dulces, empáticos y solidarios. Pero cuando son lastimados se transforman y pueden llegar a ser muy crueles. Sin dudas van a ir por venganza ni bien tengan la oportunidad.

Piscis

Otra personalidad acuática muy reflexivos y bondadosos cuando están tranquilos y en su área de confort. Pero una vez que se sienten incómodos, algo no les gusta o llegan a ser dañados, hay que prepararse. Porque con una actitud violenta pasiva pueden hacer de tu vida un infierno.

Capricornio

Ellos no tienen muchas vueltas. Si algo no le gusta, o alguien lastima sus sentimientos, no va a tener filtros para demostrar lo que está pasando. Y cuando eso sucede no es para nada agradable. Pelea con quien sea para hacerse valer.

Géminis

Este ranking lo finaliza con el rey de las dos caras. De un lado es simpático, sociable y divertido. Pero por otro lado se convierte en alguien falso, venenoso y en el fundo puede llegar a ser muy malvado.

Fuente: La 100