Una de las cosas más difíciles para cualquiera que ama a los animales es decidir sacrificar a sus mascotas cuando llegan a un punto terminal. A veces, los perros y los gatos sufren de manera innecesaria, ya sea por una enfermedad o por las complicaciones de salud que trae la vejez, y sus dueños elijen terminar con ese padecimiento. ¿Pero qué sienten los perros antes de morir?

La usuaria de Twitter Jessi Dietrich le preguntó a su veterinario cuál fue la parte más difícil de su trabajo y lo que el hombre le reveló acerca de las sensaciones de los perros antes de ser sacrificados la conmocionó.

"Le pregunté a mi veterinario cuál era la parte más difícil de su trabajo y me dijo que, cuando tenía que sacrificar un animal, el 90% de los propietarios no querían estar en la habitación cuando los inyectaba. Los últimos momentos del animal suelen ser frenéticos y miran a su alrededor para buscar a sus dueños."

Los perros son conscientes del contexto y perciben cuando sus dueños toman la decisión de terminar con su sufrimiento. En ese momento se sienten vulnerables y, en consecuencia, lo mejor es que siempre estén al lado de ellos para tranquilizarlos, además de darles el último adiós.

"Y por esta razón, literalmente voy a estar abrazando a mi Rick cuando llegue su momento, con todos sus juguetes favoritos."

El tuit de Dietrich alcanzó los 42 mil retuits y los más de 140 mil "Me gusta". Sin embargo, generó una gran tristeza en los usuarios, que recordaron cuando tuvieron que tomar la decisión de sacrificar a sus mascotas.

En este sentido, ella escribió: "¡¡¡¡No fue para romper los corazones de todos, solo quería aumentar la conciencia!!!!!. Lo siento mucho".

Por la repercusión del tuit de Dietrich, el Hospital Veterinario Hillcrest, de Sudáfrica compartió la publicación en Facebook de uno de sus veterinarios. En el texto animó a las personas a no abandonar a sus mascotas cuando más los necesitan y se autodefinió como un veterinario "cansado con el corazón roto".

"Cuando sos dueño de una mascota es inevitable, la mayoría de las veces, que muera antes que vos. Entonces, cuando lo tengas que llevar a la veterinaria para un final humano sin dolor, quiero que todos sepan algo. ¡Las personas son el centro de su mundo durante toda su vida!", comenzó la publicación.

Según el profesional, de quien no se sabe el nombre, para las personas las mascotas son sólo una parte de su vida, pero para ellos los humanos son todo. Por ello, pidió por favor que, cuando tengan que tomar la decisión de sacrificarlos, no los abandonen en una sala llena de extraños: "Buscan en cada rostro a la persona amada. No entienden por qué los dejaste cuando están enfermos, asustados, viejos o muriendo de cáncer y necesitan tu comodidad".