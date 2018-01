Se filtraron supuestos audios de Maxi López contra su ex, Wanda Nara, a quien insulta y cuestiona la relación que mantiene con Mauro Icardi.

"Pero si entramos recién y estábamos cagando de risa, idiota. No ves que sos una idiota, ya empezás a poner mal al nene, mogólica", le dice López a Wanda en un audio.

Luego agrega: “Avísame vos cuando te puedas tomar unas vacaciones sola (sin los chicos) porque me imagino que no te debe ni tocar. Ya te dije, es lo que me dijeron. Pero tomate unas vacaciones, solitos mi amor, así te ponés a tiro otra vez. Yo me voy esta semanita, relax. Solo con mi chica, como un campeón. Después te cuento lo que se siente, mi amor”.

Este último mensaje habría dejado entrever una crisis entre Wanda e Icardi por lo que la blonda posteó una nueva foto de sus apasionadas vacaciones en una paradisíaca playa en Maldivas.

Se cree que por eso, la blonda le respondió a través de las imágenes de las apasionadas vacaciones que se tomó con su actual marido, en una paradisíaca playa, en Maldivias.