En las últimas horas comenzó a viralizarse con mucha fuerza en las diferentes redes sociales la historia de una joven llamada Jessica. Ella vive en Estados Unidos y contó en un video casero de TikTok un particular echo que le ocurrió a la hora de hacerse un tatuaje nuevo.

Ella contó que pagó la suma de 25 dólares para que le tatúen una frase muy especial. El detalle es que el artista cometió un grave error de ortografía. En el video Jessica cuenta que el tatuaje se lo hizo “en un lugar al azar”.

Pero no fue todo, ya que también indicó que lo que quedó grabado en su piel fue “this toe shall pass” (“este dedo del pie pasará”, en español), cuando en realidad debía ser “this too shall pass” (“esto también pasará”).

A esto hay que sumarle una más, y es que debajo de esa frase también había otro error que la joven Jessica no especificó si fue del mismo artista. La equivocación en esta oportunidad , según el video publicado, alguien escribió “je taim” en lugar de “je t’aime”, que en francés significa “te amo”.

Eso sí, hay que aclarar que eventualmente dichas equivocaciones pudieron ser eliminadas y la joven consiguió tener el tatuaje deseado. Así lo informó tanto en la descripción de su video compartido en la red social china TikTok como en los comentarios.

Al momento de escribir estas palabras, el video de Jessica ya cuenta con más de 380 mil reproducciones en la mencionada plataforma. Pero no solamente fue ahí que generó impacto, ya que el corto también comenzó a viralizarse con mucha fuerza en otras redes sociales, apareciendo entre los más destacados. Convirtiéndose así en una de las grabaciones virales de la semana pasada y que va a mantenerse en ese lugar por un tiempo.