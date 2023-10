En plataformas de citas como Tinder, nos encontramos con una amplia gama de personalidades y estilos de presentación en los perfiles de los usuarios. Algunos son serios y directos en su búsqueda, mientras que otros adoptan un enfoque más relajado. Pese a esto, a veces surgen críticos sinceros, como una usuaria de TikTok que analizó la presentación de un hombre en la app y lo criticó "sin anestesia".

A través de la red social de videos más popular, la usuaria Marina (@sicormar), quien muchas veces comparte en TikTok videos analizando ofertas de departamentos, examinó detalladamente la carta de presentación de un sujeto en la plataforma para encontrar parejas y lo "destrozó".

"Yo lo peor que pude hacer es meterme a Tinder a ver los perfiles de la gente", comentó Marina al comienzo de su video y rápidamente señaló: "Este pone 'Me gusta la gente copada y poder salir sin vueltas, si no pinta nada todo sigue igual'. Primero, obviamente te va a gustar la gente que es copada porque sería un plomo que te guste alguien con un humor de mierda".

Luego, la joven tiktokera calificó de interesante que el sujeto escribiera que no le va "la gente que muestra una vida que no es la suya". No obstante, se mostró enojada cuando leyó que el hombre incluyó su estatura: "Mide 1m 73. Tal vez no es la medida que nos interesa, tal vez podrías poner la medida de otra cosa, que sería como más funcional a que si te doy chance o no", expresó.

Siguiendo con la presentación, a Marina le pareció "bien" que el postulante "cartelee" sobre que es nerd, programador e ingeniero en seguridad informática, pero le pidió que le ponga "un poco de onda" al leer que odia los boliches.

"No sabía que hablaba con Toretto": la reacción de la chica a un dato del pibe de Tinder

Hacia el final de su presentación en Tinder, el hombre advirtió: "Si te da miedo la velocidad, vas a sufrir un poquito". Entonces, al leer esto, la chica replicó: "No sabía que estaba hablando con Toretto".

"Bueno, Martín. Dejá que nos conozcamos un poquito, ¿viste? A ver si quiero irme al bar con vos y que me lleves en tu auto superrápido y furioso. Me da medio plomo, como que me subo al auto y me dice 'je, je. Ponete el cinturón porque no sabés lo rápido que manejo'", cerró la joven en el video publicado en TikTok.

El clip obtuvo rápidamente más de 8 mil visualizaciones y una decena de comentarios de usuarios que también analizaron la presentación.

En ese sentido, uno escribió: "Si no pinta nada todo sigue igual. Traducción: si no es algo conveniente para mis horarios y cuando yo tengo ganas no muevo un dedo", mientras que otro difirió con la chica sobre la altura. "Es importante. Yo mido 1.70 y para no hablar al pedo es mejor dejarlo claro porque las minas si no está 1.80 para arriba ya se la baja", comentó el internauta.

"Nueva seccion: Tinder. amamos"; "¿Un café? ¿Aire libre? ¿En qué estamos, en 1960?"; "Los que usamos Tinder solo buscamos para un rato"; "Menos mal que no dice cuánto cobra, sino la opinión sería otra", fueron otros de los comentarios en TikTok.