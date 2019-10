Nota de Soy Carmín

Signos que tienen más y mejor sexo, el universo en ocasiones conspira a nuestro favor y nos envía al mejor amante de todo el zodiaco, ese chico que puede hacernos viajar hasta la misma luna con sólo un beso.

Por desgracia la suerte no siempre se encuentra de nuestro lado y corremos el riesgo de toparnos con un hombre que no es tan bueno en la cama. Para que no te tome por sorpresa es importante que investigues su signo del zodiaco.

LOS CUATRO MEJORES AMANTES SEGÚN LOS ASTROS

Escorpio- El rey de la sexualidad

Este signo es el que mayor cantidad de orgasmos te puede garantizar, ya que para él sexo es su actividad favorita y hará de todo para llevarte al grado máximo de placer. No tiene miedo a experimentar nuevas formas de disfrutar en la cama. Con Escorpio los limites no existen.

Aries- El dominante

A los Aries les encanta tener el control entre las sábanas, dejalo dominarte, te va a encantar. Aunque le le gusta marcar el ritmo en la intimidad, se preocupa porque su pareja se sienta cómoda y disfrute con la misma intensidad que él.

Sagitario -El salvaje

Este signo le agrega ese toque de aventura a tu vida sexual, le gusta probar cosas nuevas en la cama. Le excitan los lugares prohibidos para hacer el amor, así que probablemente te quiera convencer de hacerlo en el banco o en la playa.

Libra- El seductor

Los libra son seductores por naturaleza, es sólo cuestión de segundos para que convenzan a su pareja de tener una noche de intensa pasión. Para este signo el sexo es muy importante ya que les encanta sentirse deseados y admirados.