A Susana Giménez la caracteriza su ingenuidad a la hora de manejar la tecnología. En más de una ocasión, la diva fue la primera en contar que no se lleva bien con las nuevas aplicaciones ni las redes sociales.

En junio pasado, hizo una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram mientras charlaba con un colaborador. Allí, habló del los números del Martín Fierro de la gente y revela cuánto sumaron Marcelo Tinelli y Mirtha Legrand.

"Tinelli no es querido", le dijo el hombre a la conductora, que asintió: "No, no es querido. Salió segundo con Mirtha, con 15 puntos. Yo tenía 41″.

"¡No quiero tocar más el teléfono! Soy peligrosa. Es una porquería. Después me di cuenta de que había apretado lo que dice vivo… Y bueno. Es un horror. Fui yo la que lo apreté. El arquitecto me estaba preguntando porque no sabe. Qué sé yo… ¡Un horror!", dijo después de aquel blooper.

Sin embargo, este jueves la conductora volvió a cometer un error en la misma red social en la que tiene casi un millón y medio de seguidores. Mientras veía de cerca la pantalla de su teléfono y estaba a cara lavada, no se dio cuenta y se tomó una selfie que publicó en Instagram Stories.

Aunque puede estar publicada durante 24 horas, la foto estuvo tan solo unos minutos online. Probablemente cuando algún integrante de su círculo íntimo, o la propria Susana, lo notó, entró a la aplicación y borró la selfie.

Pero para cuando la conductora se dio cuenta ya era tarde, porque algunos de sus seguidores ya habían tomado captura y la viralizaron en las mismas redes sociales.