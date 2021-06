Peter Marshall tiene Alzhéimer y no recuerda que desde hace 12 años está casado con su esposa Lisa y le propuso casamiento nuevamente.

El romántico momento ocurrió mientras los dos estaban mirando una película en la que se celebraba una boda.

Según contó NBC New York, el hombre con Alzhéimer estaba mirando el casamiento cuando le dijo a su esposa “Hagámoslo”; ella le consultó “¿Hacer qué?”, y allí Peter sin dudarlo, le propuso casamiento a quien es su compañera de vida, quien lo miró con una sonrisa.

En diálogo con el medio estadounidense, Lisa dijo: “Él no sabe que soy su esposa. Solo soy su persona favorita”. Y agregó: “Soy la persona más afortunada del mundo. He podido casarme dos veces. Fue tan perfecto. No podría haber soñado con un día mejor. Fue tan mágico. No recuerdo haberlo visto tan feliz durante tanto tiempo. Estaba tan feliz”.

El casamiento se llevó adelante y fue organizado por la hija de ambos que se dedica, justamente, a organizar bodas. Además cuando publicaron en las redes sociales cómo había sido la propuesta, muchas marcas y proveedores les ofrecieron sus servicios gratis para que no les falte nada de lo que soñaban.

Lisa además le contó a los medios lo que su esposo Peter Marshall le dijo durante la ceremonia al renovar los votos: “Se inclinó y me susurró al oído: ‘Gracias por quedarte’”.

La pareja contrajo casamiento por segunda vez el 4 de junio de este año y decidieron compartir el momento del “si” en las redes sociales, en donde el video se hizo viral con millones de reproducciones y miles de comentarios de personas que compartieron su operación.

Peter ya no se acuerda de la boda del mes pasado, pero jamás se olvida de lo que siente por la persona que tiene a su lado.