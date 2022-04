TikTok es la plataforma en la que se muestran videos insólitos que deja sorprendidos a todos los usuarios de la aplicación. Miles de personas comparten anécdotas o cualquier hecho cotidiano que se convierten noticias por ser situaciones insólitas.

Así pasó con la cuenta de @Bae_favvy1, una madre que compartió su historia personal: hace poco tuvo gemelas y solo tres meses después se enteró que estaba nuevamente embarazada. Pero, lo más increíble es que, cuando fue a hacerse un control general, el médico le informó que iba a tener mellizos.

La mujer se mostró sorprendida en sus redes sociales. Según el diario The Sun, ella no comentó sobre su actual estado de embarazo, pero en su video de TikTok se escucha de fondo una canción de “Black Sherif” llamada “Kwaku the Traveler”. Que por supuesto, está relacionada a lo que le pasó. La letra dice: “Por supuesto que la cagué”.

Claramente, esta sorpresa dejó con la boca abierta a miles de usuarios tras la viralización del video, el cual llegó a más de 5 millones de reproducciones, 660 mil likes y miles de comentarios dejando su opinión.

“En una nota positiva, ¡sólo 2 embarazos y tienes 4 hijos! Crecerán rápidamente y disfrutarás de una gran familia”, escribió un seguidor. Otro internauta se sumó y dijo que “ese fue mi pensamiento al respecto porque quiero una gran familia pero no quiero estar embarazada”.

También, hubo un tercero que quedó asombrado: “me quedé boquiabierto... hermana, que Dios te bendiga”, mientras que un cuarto manifestó: “Wow, eso es increíble. Desearía tener gemelos espalda con espalda así. Entonces no más bebés”.

Sin embargo, otros no fueron tan buena onda con la mujer que deberá hacer un gran cambio de vida al ser madre de cuatro niños de un día para otro. “Ahora, ¿por qué te harías eso a ti mismo?” escribió un seguidor.

“Nunca vas a dormir”, le advirtió un usuario. Por último, una mujer dijo que “¡los que dicen felicitaciones claramente nunca han tenido gemelos! Yo voy 29 semanas y no podría soportar la idea de hacerlo de nuevo”.