El sueño de muchas personas es ir a un mundial y mucho más a este Mundial Qatar 2022, que fue tan esperado por los fanáticos del futbol de todas partes del mundo. Algunos, están dispuestos a todo para llegar a hacer de todo para cumplir con ese sueño.

En esta oportunidad, un hincha cordobés del Club Atlético Belgrano fue el protagonista de una gran mentira que utilizó para poder entrar a ver un partido del Mundial.

Según lo estipulado por FIFA, aquellas personas que presenten algún tipo de discapacidad tienen la posibilidad de acceder a los estadios y presenciar los partidos del mundial en espacios acondicionados desde los cuales se ve de manera excepcional el juego.

En un video publicado en las redes sociales se puede ver al hombre sentado en una silla de ruedas y vestido con la ropa de su equipo. Las imágenes muestran como otro hombre más joven lo lleva en la silla de ruedas.

Además, en el corto clip se escucha cómo el supuesto discapacitado dice: "Yo ahora me levanto y salgo corriendo. Yo no tengo nada". Mientras todas las personas que estaban caminando junto a él se ríen, el hombre comenzó a mover las piernas de arriba abajo para que no queden dudas de que en realidad era toda una farsa.

El hombre aprovechó su mentira para recibir beneficios y disfrutar del duelo entre Uruguay y Corea del Sur desde un palco preferencial.

Fuente: Crónica